Раскрыты главные грехи Собчак

Журналист Михаил Шахназаров снова осыпал оскорблениями Ксению Собчак. Он регулярно высказывается о телеведущей в негативном свете.
«Сволочь – эта та, которая благодаря родителям добилась чего-то, но говорит, что все сделала сама»,
– заявил Шахназаров.
Он заявил, что Собчак ненавидит Россию, но за деньги участвует в выборах на пост президента. Также, по мнению журналиста, Ксения всегда пытается выйти сухой из воды, даже после ситуации с аварией, в которой погибли люди, передает TeleprogrammaPro.
Ранее «ФедералПресс» писал, что Ксения Собчак рассказала о своей первой встрече с Михаилом Горбачевым. Ее родители считали политика исторической личностью.