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1 час назад

Журналист Шахназаров назвал главные грехи Ксении Собчак

РИА "ФедералПресс"

Журналист Михаил Шахназаров снова осыпал оскорблениями Ксению Собчак. Он регулярно высказывается о телеведущей в негативном свете.

Раскрыты главные грехи Собчак
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Сволочь – эта та, которая благодаря родителям добилась чего-то, но говорит, что все сделала сама»,

– заявил Шахназаров.

Он заявил, что Собчак ненавидит Россию, но за деньги участвует в выборах на пост президента. Также, по мнению журналиста, Ксения всегда пытается выйти сухой из воды, даже после ситуации с аварией, в которой погибли люди, передает TeleprogrammaPro.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Ксения Собчак рассказала о своей первой встрече с Михаилом Горбачевым. Ее родители считали политика исторической личностью.

Звёзды,Ксения Собчак,Михаил Горбачев,
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