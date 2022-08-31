Раскрыты главные грехи Собчак

«Сволочь – эта та, которая благодаря родителям добилась чего-то, но говорит, что все сделала сама»,

Он заявил, что Собчак ненавидит Россию, но за деньги участвует в выборах на пост президента. Также, по мнению журналиста, Ксения всегда пытается выйти сухой из воды, даже после ситуации с аварией, в которой погибли люди, передает TeleprogrammaPro.