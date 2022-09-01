Бузова рассказала о своей любви к большому теннису

После громкого расставания с блогером и певцом Давидом Манукяном теледива Ольга Бузова решила сместить вектор внимания со своей личной жизни. Зато девушка активно демонстрирует свои новые увлечения, например, большой тенис.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Ольга отметила, что этим летом она начала заниматься тенисом и влюбилась в это дело с первого занятия.

«Это такой кайф. Все удивляются и думают, что я прикалываюсь, что я просто помахала ракеткой. Но нет»,

— говорит Бузова.