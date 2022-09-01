Бузова рассказала о своей любви к большому теннису

После громкого расставания с блогером и певцом Давидом Манукяном теледива Ольга Бузова решила сместить вектор внимания со своей личной жизни. Зато девушка активно демонстрирует свои новые увлечения, например, большой тенис.
Ольга отметила, что этим летом она начала заниматься тенисом и влюбилась в это дело с первого занятия.
«Это такой кайф. Все удивляются и думают, что я прикалываюсь, что я просто помахала ракеткой. Но нет»,
— говорит Бузова.
Ольга отметила, что к занятиям она подходит со всей серьёзностью и жалеет, что не начала заниматься большим тенисом раньше.