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2 часа назад

Певица и ведущая Ольга Бузова рассказала о своей любви к большому теннису

runews24.ruиещё 1

После громкого расставания с блогером и певцом Давидом Манукяном теледива Ольга Бузова решила сместить вектор внимания со своей личной жизни. Зато девушка активно демонстрирует свои новые увлечения, например, большой тенис.

Бузова рассказала о своей любви к большому теннису
Фото: runews24.rurunews24.ru

Ольга отметила, что этим летом она начала заниматься тенисом и влюбилась в это дело с первого занятия.

«Это такой кайф. Все удивляются и думают, что я прикалываюсь, что я просто помахала ракеткой. Но нет»,

— говорит Бузова.

Ольга отметила, что к занятиям она подходит со всей серьёзностью и жалеет, что не начала заниматься большим тенисом раньше.

Звёзды,Давид Манукян,Ольга Бузова,
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