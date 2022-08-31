Месхи и Климова могут вновь пожениться

В 2015 году Гела Месхи и Екатерина Климова вступили в брак. На тот момент Климова уже ждала ребенка от своего возлюбленного. В конце сентября того же года актриса родила дочь Изабеллу. Однако брак Месхи и Климовой оказался недолгим. В 2019 году Екатерина пошла в Хамовнический суд Москвы и подала на развод с супругом. Позже актриса призналась, что после развода ее отношения с экс-супругом стали только лучше. А в 2020 году в период пандемии актеры сблизились еще больше. Тогда стали поговаривать, что Екатерина и Гела снова вместе.

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А на днях актриса заявила, что сейчас ее сердце занято. Правда, кто же так ее очаровал Климова рассказывать не стала. Стоит отметить, что Екатерина предпочитает не делать свою личную жизнь достоянием общественности. Но добавить ясность в нынешнюю ситуацию решила подруга Климовой. Она поспешила обрадовать поклонников, что можно ждать воссоединения Екатерины Климовой и Гелы Месхи и даже возможно свадьбу. “Мне кажется, Месхи все пересмотрел, переоценил и теперь “перевоспитался”. Он повзрослел, стал настоящим мужчиной. Возможно, они вновь будут мужем и женой”, – отметила женщина.