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37 минут назад

Гела Месхи и Екатерина Климова могут вновь пожениться

New Magazine

В 2015 году Гела Месхи и Екатерина Климова вступили в брак. На тот момент Климова уже ждала ребенка от своего возлюбленного. В конце сентября того же года актриса родила дочь Изабеллу. Однако брак Месхи и Климовой оказался недолгим. В 2019 году Екатерина пошла в Хамовнический суд Москвы и подала на развод с супругом. Позже актриса призналась, что после развода ее отношения с экс-супругом стали только лучше. А в 2020 году в период пандемии актеры сблизились еще больше. Тогда стали поговаривать, что Екатерина и Гела снова вместе.

Месхи и Климова могут вновь пожениться
Фото: New MagazineNew Magazine

А на днях актриса заявила, что сейчас ее сердце занято. Правда, кто же так ее очаровал Климова рассказывать не стала. Стоит отметить, что Екатерина предпочитает не делать свою личную жизнь достоянием общественности. Но добавить ясность в нынешнюю ситуацию решила подруга Климовой. Она поспешила обрадовать поклонников, что можно ждать воссоединения Екатерины Климовой и Гелы Месхи и даже возможно свадьбу. “Мне кажется, Месхи все пересмотрел, переоценил и теперь “перевоспитался”. Он повзрослел, стал настоящим мужчиной. Возможно, они вновь будут мужем и женой”, – отметила женщина.

В окружении знаменитостей уже вовсю обсуждают возможное воссоединение Месхи и Климовой как пары. Говорят, что мужчина повзрослел и понял, что уже не встретит такую эффектную женщину, как его бывшая супруга. Поэтому все таят надежду на то, что все-таки в скором времени актеры раскроют свою тайну. С нетерпением поклонники будут ждать повторную свадьбу звезд. А вот насчет детей, Климова категорична, она говорила, что больше рожать не собирается.

Звёзды,Гела Месхи,Екатерина Климова,
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