15 звездных романов, которые не пережили лето 2022 года

Минувшим летом у богини раздора Эриды выдался богатый урожай: 15 звездных пар распались за последние три месяца. В самом начале лета о разводе объявила Шакира, эстафету принял актер Майкл Б. Джордан, а завершил Леонардо ДиКаприо. Мы собрали все романы знаменитостей, которые не пережили лето 2022-го, — от самого прочного союза до мимолетного.

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Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин 34 года вместе (с перерывом)

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Спустя 25 лет брака закончилась история любви Сильвестра Сталлоне и его третьей жены Дженнифер Флавин. Отношения пары начались еще в 1988 году, но спустя шесть лет Сталлоне закрутил роман с моделью Дженис Дикинсон, который продлился год. В 1997-м Сильвестр и Дженнифер все же поженились, и в браке у них родилось трое детей. Теперь супругам предстоит серьезный бракоразводный процесс — состояние Сталлоне оценивается в 400 миллионов долларов.

Джеймс и Франческа Хетфилды 25 лет вместе

Участник группы Metallica Джеймс Хетфилд женился в 1997 году. В браке с Фраческой у них родилось трое детей. О причинах развода пока известно мало, но фанаты и журналисты вовсю гадают, сумеют ли экс-супруги мирно разделить 300-миллионное состояние рок-музыканта.

Янина Студилина и Александр Роднянский – младший 14 лет вместе

Звезда сериала «Ранетки» Янина Студилина познакомилась с сыном кинопродюсера Александра Роднянского в 2008-м. Когда именно пара сыграла свадьбу — неизвестно, но в конце 2016-го у пары родилась дочь Анна. Комментируя расставание с супругом, Студилина заявила в интервью журналу «Атмосфера»: «Последние события окончательно поставили точку в наших отношениях. Мой бывший супруг выбрал жизнь в Европе, а я решила остаться в России. Здесь мои родители, моя работа, мои друзья».

Шакира и Жерар Пике 11 лет вместе

Первый звездный союз, павший этим летом, — Шакира и Жерар Пике. Одна из самых красивых пар распалась из-за измен звезды «Барселоны»: «С сожалением подтверждаем, что мы расходимся. Ради благополучия наших детей, которые остаются для нас главным приоритетом, мы просим уважать нашу частную жизнь. Спасибо за понимание», — просила Шакира СМИ. Однако уже спустя пару недель папарацци застали Пике в компании новой девушки, которая оказалась очень похожей на его бывшую.

Эмили Ратаковски и Себастьян Бир-Макклард 4 года вместе

Эмили Ратаковски и Себастьян Бир-Макклард — еще одна звездная пара, которая претендовала на лавры самой красивой в шоу-бизнесе, но не пережила измену. Как пишут СМИ, Себастьян оказался падок на внимание девушек и когда понял, что натворил, умолял жену простить его ради семьи и их годовалого сына. Но Эмрата была непреклонна.

Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне 4 года вместе

В последний день лета Леонардо ДиКаприо снова стал холостяком. Четырехлетний роман с Камиллой Морроне завершился вскоре после того, как красотке стукнуло 25. Как показывает практика, с дамами постарше оскароносный актер романы не крутит. Тем временем западные СМИ уже называют имя предполагаемой новой девушки Лео, которая, естественно, прошла возрастной ценз.

Белла Торн и Бенджамин Масколо 3 года вместе

Звезда подростковых сериалов Белла Торн и гитарист итальянской группы Benji-Fede Бенджамин Масколо разорвали помолвку спустя три года отношений. Причина донельзя банальна: разлад начался из-за плотных графиков обоих.

Ромео Бекхэм и Мия Риган 3 года вместе

Несмотря на юный возраст, 20-летний сын Бекхэмов Ромео может похвастаться опытом серьезных отношений. Со своей девушкой Мией Риган молодой футболист встречался три года. По данным СМИ, роман не выдержал разлуки: год назад Ромео подписал контракт с американским клубом «Интер Майами II», а Мия осталась на родине в Лондоне.

Екатерина Варнава и Александр Молочников 2 года вместе

Как только в ленте Екатерины Варнавы пропали фото с ее возлюбленным — режиссером Александром Молочниковым, поклонники пары поняли, что больше не увидят Катю и Сашу вместе на ковровых дорожках. После двух лет отношений Молочников и Варнава расстались, но о причинах разлада никто из них не распространяется.

Кендалл Дженнер и Девин Букер 2 года вместе

Кендалл Дженнер нечасто делилась со своей многомиллионной аудиторией подробностями личной жизни. Когда стало известно, что модель рассталась с американским баскетболистом Девином Букером спустя два года, для многих оказалось новостью, что у Кендалл был бойфренд.

Майкл Б. Джордан и Лори Харви 1,5 года вместе

Роман звезды «Черной пантеры» Майкла Б. Джордана и модели Лори Харви начинался красиво: совместные выходы в свет, признания в любви Майкла на страницах The Hollywood Reporter, романтические свидания в полностью закрытом для пары аквариумном комплексе и не только. Если верить инсайдерам, пара рассталась из-за разногласий по поводу их будущего: для Харви важнее всего оказалась модельная карьера, а Джордан хотел создать семью и завести детей.

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон 9 месяцев

Один из самых громких романов 2020-го продлился всего девять месяцев. По информации инсайдеров, последние два месяца отношений Дэвидсон снимался в Австралии, а Ким осталась в Лос-Анджелесе. «Пит — парень спонтанный и импульсивный, он хочет, чтобы она по первому звонку прилетела в Нью-Йорк или где бы он ни находился в этот момент, а у Ким четверо детей, и это не так просто. Она очень преданная мать, и семья для нее всегда на первом месте. Она нуждается в гармонии дома и в жизни», — цитировали СМИ друзей пары.

Джейкоб Элорди и Оливия Джейд 9 месяцев вместе

Звезда «Эйфории» Джейкоб Элорди, расставшись с Кайей Гербер, быстро нашел ей замену — популярную блогершу Оливию Джейд. Девять месяцев продлился роман пары, за которым пристально следили папарацци, но летом 2022-го Элорди снова стал холостяком. По данным СМИ, актер решил, что пока не готов к серьезным отношениям.

Илон Маск и Наташа Бассетт 5 месяцев вместе

Наташа сильно удивилась, когда узнала, что бойфренд скрывал от нее двоих детей. Новость о расставании богатейшего человека планеты Илона Маска и актрисы Наташи Бассетт, сыгравшей в «Элвисе», появилась вскоре после того, как СМИ сообщили о новорожденной двойне Маска от его коллеги Шивон Зилис.

Канье Уэст и Чейни Джонс 4 месяца вместе