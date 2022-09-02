Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+20° в 
USD 60.24EUR 60.28
Войти в почту
30 минут назад

Муцениеце рассказала правду об отношениях с экс-свекровью

WomanHit.ruиещё 3

После свадьбы Павла Прилучного и Зепюр Брутян публика засомневалась в нормальных отношениях актрисы с матерью бывшего мужа.

Муцениеце рассказала правду об отношениях с экс-свекровью
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Актер Павел Прилучный почти десять лет был женат на коллеге Агате Муцениеце. В браке у них родилось двое детей — сын Тимофей и дочь Мия. Однако звезды со скандалом развелись в 2020 году. Тогда артистка призналась, что экс-супруг проявлял агрессию по отношению к ней, а также выпивал. А недавно Прилучный сыграл свадьбу с актрисой Зепюр Брутян. На торжестве присутствовала и мама актера Любовь.

Тогда общественность задумалась, будет ли теперь женщина хорошо общаться с бывшей невесткой. Муцениеце решила сама ответить на этот вопрос.

По словам знаменитости, даже после развода она дружит с мамой бывшего мужа.

«Могут быть любые отношения с бывшим мужем, но если осталось хорошее общение со свекровью, то вы победитель по жизни. А мы как раз пришли к тому, что у нас офигенные отношения! Я ее люблю»,

— рассказала актриса в своем блоге.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители