Муцениеце рассказала правду об отношениях с экс-свекровью

Актер Павел Прилучный почти десять лет был женат на коллеге Агате Муцениеце. В браке у них родилось двое детей — сын Тимофей и дочь Мия. Однако звезды со скандалом развелись в 2020 году. Тогда артистка призналась, что экс-супруг проявлял агрессию по отношению к ней, а также выпивал. А недавно Прилучный сыграл свадьбу с актрисой Зепюр Брутян. На торжестве присутствовала и мама актера Любовь.