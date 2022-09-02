Муцениеце рассказала правду об отношениях с экс-свекровью

После свадьбы Павла Прилучного и Зепюр Брутян публика засомневалась в нормальных отношениях актрисы с матерью бывшего мужа.
Актер Павел Прилучный почти десять лет был женат на коллеге Агате Муцениеце. В браке у них родилось двое детей — сын Тимофей и дочь Мия. Однако звезды со скандалом развелись в 2020 году. Тогда артистка призналась, что экс-супруг проявлял агрессию по отношению к ней, а также выпивал. А недавно Прилучный сыграл свадьбу с актрисой Зепюр Брутян. На торжестве присутствовала и мама актера Любовь.
Тогда общественность задумалась, будет ли теперь женщина хорошо общаться с бывшей невесткой. Муцениеце решила сама ответить на этот вопрос.
По словам знаменитости, даже после развода она дружит с мамой бывшего мужа.
«Могут быть любые отношения с бывшим мужем, но если осталось хорошее общение со свекровью, то вы победитель по жизни. А мы как раз пришли к тому, что у нас офигенные отношения! Я ее люблю»,
— рассказала актриса в своем блоге.