47-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» показала фигуру в лосинах

Американская актриса Ева Лонгория показала фигуру в облегающем спортивном костюме и порадовала фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Лента.ру Лента.ру

47-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором она позирует, сидя на подлокотнике кресла со стаканом воды в руках. Она одета в лосины лимонного цвета и кроссовки. При этом Лонгория дополнила образ солнцезащитными очками и полупрозрачной короткой курткой на молнии, под которой виден бюстгальтер.

«Всегда останавливайся, чтобы насладиться этим видом», — подписала публикацию звезда сериала «Отчаянные домохозяйки», которая набрала более 38 тысяч лайков.

Поклонники восхитились внешним видом Лонгории. «Ты невероятная, Ева! Такой пример для всех!», «Мне определенно нравится этот вид», «Самая горячая мамочка на планете», «Чудесная Ева», «Вот это ноги!» — высказывались они.