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1 час назад

Школьное фото Собчак умилило пользователей сети

Мослентаиещё 2

Детскую фотографию в советской школьной форме и с бантом на голове опубликовала в честь Дня знаний в личном Telegram-канале журналистка и телеведущая Ксения Собчак.

Школьное фото Собчак умилило пользователей сети
Фото: МослентаМослента

«Какая хорошая девочка, Ксения», «Вот это щечки», «Милейший октябренок», — умилились пользователи сети.

Комментаторы сравнили телеведущую в детстве и во взрослом возрасте: кто-то заявил, что Собчак с годами похорошела, кто-то написал, что она практически не изменилась. Подписчики также отметили сходство знаменитости с отцом, экс-мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком.

Ранее Собчак вспомнила главный урок, полученный от отца.

«Главное, чему меня папа научил, — это не бояться высказывать свое мнение, не бояться критики, не бояться быть не таким, как все», — рассказала Собчак.

Звёзды,Анатолий Собчак,Ксения Собчак,
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