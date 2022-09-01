Школьное фото Собчак умилило пользователей сети

Детскую фотографию в советской школьной форме и с бантом на голове опубликовала в честь Дня знаний в личном Telegram -канале журналистка и телеведущая Ксения Собчак .

Комментаторы сравнили телеведущую в детстве и во взрослом возрасте: кто-то заявил, что Собчак с годами похорошела, кто-то написал, что она практически не изменилась. Подписчики также отметили сходство знаменитости с отцом, экс-мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком.