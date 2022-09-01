Школьное фото Собчак умилило пользователей сети

Детскую фотографию в советской школьной форме и с бантом на голове опубликовала в честь Дня знаний в личном Telegram-канале журналистка и телеведущая Ксения Собчак.
«Какая хорошая девочка, Ксения», «Вот это щечки», «Милейший октябренок», — умилились пользователи сети.
Комментаторы сравнили телеведущую в детстве и во взрослом возрасте: кто-то заявил, что Собчак с годами похорошела, кто-то написал, что она практически не изменилась. Подписчики также отметили сходство знаменитости с отцом, экс-мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком.
Ранее Собчак вспомнила главный урок, полученный от отца.
«Главное, чему меня папа научил, — это не бояться высказывать свое мнение, не бояться критики, не бояться быть не таким, как все», — рассказала Собчак.