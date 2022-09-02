Шэрон Стоун рассказала, что ее бросил молодой бойфренд из-за "уколов красоты"

64-летняя актриса Шэрон Стоун в беседе с Vogue Arabia рассказала, что ее бросил молодой возлюбленный после того, когда она отказалась от инъекций ботокса.

Фото: Global Look Press Global Look Press

Артистка не раскрыла личность бросившего ее бойфренда. Последние известные отношения Стоун были с 26-летним рэпером RMR. В июне прошлого года появились сообщения о том, что они «встречались несколько месяцев». Однако избранники не заявляли публично о своих отношениях.