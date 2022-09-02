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58 минут назад

Шэрон Стоун рассказала, что ее бросил молодой бойфренд из-за "уколов красоты"

Газета.Ruиещё 4

64-летняя актриса Шэрон Стоун в беседе с Vogue Arabia рассказала, что ее бросил молодой возлюбленный после того, когда она отказалась от инъекций ботокса.

Шэрон Стоун рассказала, что ее бросил молодой бойфренд из-за "уколов красоты"
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Артистка не раскрыла личность бросившего ее бойфренда. Последние известные отношения Стоун были с 26-летним рэпером RMR. В июне прошлого года появились сообщения о том, что они «встречались несколько месяцев». Однако избранники не заявляли публично о своих отношениях.

Ранее Шэрон Стоун рассказала, что после пережитых в 2001-м обширного инсульта и кровоизлияния в мозг «уколы красоты» превратились для нее из «милой роскоши в огромную, болезненную неврологическую необходимость». Она сделала более 300 инъекций ботокса и филлеров, однако позже решила отказаться от инъекций ради безопасности.

Звёзды,Шэрон Стоун,
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