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38 минут назад

Стилист раскрыла причину подражания Кейт Миддлтон и Меган Маркл своей свекрови

Lenta.ru

Модный стилист Рошель Уайт раскрыла причину подражания Кейт Миддлтон и Меган Маркл своей свекрови принцессе Диане. Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Mail.

Стилист раскрыла причину подражания Миддлтон и Маркл своей свекрови
Фото: Лента.руЛента.ру

По словам Уайт, мать британских принцев Уильяма и Гарри известна как «народная принцесса» и является иконой стиля. Известно, что Диана погибла в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года, и многие женщины до сих пор вдохновляются ее стилем, в том числе Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

«Кейт и Меган демонстрируют уважение к покойной принцессе Диане в своих нарядах, — заявила стилист. — Каждый образ, который они демонстрировали публике, был смесью повседневности, шика, стиля и элегантности».

Как отмечает специалистка, герцогиня Кембриджская Кэтрин обычно выходит в свет в элегантной и сдержанной одежде, в то время как бывшая актриса Маркл предпочитает более современный стиль.

«Я чувствую, что за последние несколько лет образ Меган определенно стал модным и расслабленным, возможно, потому, что она вернулась в Лос-Анджелес», — пояснила эксперт и добавила, что обе королевские особы знают, как привнести в свои образы элементы стиля покойной родственницы, не теряя своей индивидуальности.

В июне в наряде Кейт Миддлтон увидели подражание свекрови, принцессе Диане. Речь идет об образе герцогини, который состоит из платья-пиджака белого цвета и голубой шляпы. Принцесса Диана была запечатлена в схожих вещах в августе 1991 года в Портсмуте, Англия.

Звёзды,Кейт Миддлтон,
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