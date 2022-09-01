Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+19° в 
USD 60.24EUR 60.21
Войти в почту
1 час назад

Екатерина Андреева удивила подписчиков фото без макияжа

Мира Маркина

Интернет-запрос “сколько лет Екатерине Андреевой” остается по-прежнему одним из популярных. Неудивительно, ведь ведущая программы “Время” (Первый канал) в 56 лет выглядит моложе своего возраста. Недавно Андреева в режиме онлайн показала подписчикам, какие процедуры делает у косметолога.

Екатерина Андреева удивила подписчиков фото без макияжа
Фото: t.me/ekaterinaandreeva_officialt.me/ekaterinaandreeva_official

Телеведущая посетила сеанс массажа по японской технологии. Фолловеры Андреевой смогли не только понаблюдать за выполнением процедуры, но и увидеть, как выглядит ее лицо без макияжа.

Соцсети

Знаменитая ведущая раскрыла свои секреты красоты. Екатерина Андреева никогда не пользуется антивозрастными средствами, предпочитая им увлажняющие кремы. Также звезда следит за тем, чтобы ее организм никогда не испытывал обезвоживание. Сон в полной темноте и прохладная температура в спальне – еще два важных аспекта для сохранения красоты и молодости.

Ранее “Рамблер” показывал, как певица Алсу выглядит без макияжа и укладки.

Звёзды,Екатерина Андреева,Первый канал,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители