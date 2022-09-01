Екатерина Андреева удивила подписчиков фото без макияжа

Интернет-запрос “сколько лет Екатерине Андреевой” остается по-прежнему одним из популярных. Неудивительно, ведь ведущая программы “Время” (Первый канал) в 56 лет выглядит моложе своего возраста. Недавно Андреева в режиме онлайн показала подписчикам, какие процедуры делает у косметолога.
Телеведущая посетила сеанс массажа по японской технологии. Фолловеры Андреевой смогли не только понаблюдать за выполнением процедуры, но и увидеть, как выглядит ее лицо без макияжа.
Знаменитая ведущая раскрыла свои секреты красоты. Екатерина Андреева никогда не пользуется антивозрастными средствами, предпочитая им увлажняющие кремы. Также звезда следит за тем, чтобы ее организм никогда не испытывал обезвоживание. Сон в полной темноте и прохладная температура в спальне – еще два важных аспекта для сохранения красоты и молодости.
Ранее “Рамблер” показывал, как певица Алсу выглядит без макияжа и укладки.