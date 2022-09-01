Екатерина Андреева удивила подписчиков фото без макияжа

Интернет-запрос “сколько лет Екатерине Андреевой” остается по-прежнему одним из популярных. Неудивительно, ведь ведущая программы “Время” (Первый канал) в 56 лет выглядит моложе своего возраста. Недавно Андреева в режиме онлайн показала подписчикам, какие процедуры делает у косметолога.

Фото: t.me/ekaterinaandreeva_official t.me/ekaterinaandreeva_official

Телеведущая посетила сеанс массажа по японской технологии. Фолловеры Андреевой смогли не только понаблюдать за выполнением процедуры, но и увидеть, как выглядит ее лицо без макияжа.

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Знаменитая ведущая раскрыла свои секреты красоты. Екатерина Андреева никогда не пользуется антивозрастными средствами, предпочитая им увлажняющие кремы. Также звезда следит за тем, чтобы ее организм никогда не испытывал обезвоживание. Сон в полной темноте и прохладная температура в спальне – еще два важных аспекта для сохранения красоты и молодости.