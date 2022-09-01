Дочки Охлобыстина забеременели почти в одно время

Также Анфиса и Евдокия вышли замуж с разницей в несколько месяцев

56-летний актер Иван Охлобыстин скоро впервые станет дедушкой — его старшие дочери ждут пополнения в семье. Девушки поделились радостным событием в своих соцсетях.

26-летняя Анфиса, вышедшая замуж в мае прошлого года, опубликовала снимок, где она придерживает руками округлившийся живот. «Отрекламирую ваши сарафаны» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — посмеялась наследница артиста.

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А в конце августе и другая дочь Ивана сообщила о своей беременности. 24-летняя Евдокия выложила фотографию с супругом, где рассказала о скором пополнении в семье. «Ждем», — коротко отметила девушка.

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