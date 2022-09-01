Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+19° в 
USD 60.24EUR 60.21
Войти в почту
1 час назад

Дочки Охлобыстина забеременели почти в одно время

WomanHit.ru

Также Анфиса и Евдокия вышли замуж с разницей в несколько месяцев

Дочки Охлобыстина забеременели почти в одно время
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

56-летний актер Иван Охлобыстин скоро впервые станет дедушкой — его старшие дочери ждут пополнения в семье. Девушки поделились радостным событием в своих соцсетях.

26-летняя Анфиса, вышедшая замуж в мае прошлого года, опубликовала снимок, где она придерживает руками округлившийся живот. «Отрекламирую ваши сарафаны» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — посмеялась наследница артиста.

Соцсети

А в конце августе и другая дочь Ивана сообщила о своей беременности. 24-летняя Евдокия выложила фотографию с супругом, где рассказала о скором пополнении в семье. «Ждем», — коротко отметила девушка.

соцсети

Пользователи Сети поздравляют Анфису и Евдокию с радостным событием. Их подписчики не скрывают: они удивлены тому, что сестры вышли замуж в один период и забеременели с разницей в несколько месяцев.

Звёзды,Иван Охлобыстин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители