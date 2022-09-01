Ратаковски съезжает из нью-йоркской квартиры

Эмили Ратаковски перевозит вещи из квартиры в Нью-Йорке, где раньше она жила с мужем Себастьяном Беар-Макклардом. Об этом пишет Page Six.

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Во вторник, 30 августа, модель была замечена папарацци во время вывоза своих вещей из нью-йоркской квартиры. Грузчики вынесли из здания на Манхэттене мебель, произведения искусства, одежду и другое имущество. Ратаковски, которая занималась переездом без обручального кольца, вынесла из квартиры комнатное растение. Ей помогала подруга, которая появилась на улице с большим количеством вещей на вешалках.

Модель решилась на переезд после того, как, по информации Page Six, решила развестись с мужем Беар-Макклардом. Он, как пишет издание, изменял модели. Пара поженилась в 2018 году. Чуть больше года назад у них родился сын Сильвестр.