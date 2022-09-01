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1 час назад

Звезда "Универа" замахнулся стулом на комика из-за шуток про рост

Диана Товсепова

Российский актер Андрей Гайдулян, звезда сериалов "Универ" и "СашаТаня", появился в качестве гостя на YouTube-шоу "Плюшки" экс-резидента Comedy Club Богдана Лисевского. Однако шоу прошло не так гладко – из-за неприятных шуток про рост Гайдулян вышел из себя.

Ведущий отпускал колкие шутки в адрес актера из-за его невысокого роста:

«У вас какая-то табуреточка есть? Нет же таких дверей, где с ростом 162 см можно достать до глазка. Я работал в дверном бизнесе!», — съязвил Лисевской.

Актер ответил, что в табуретках не нуждается:

«Я нормального роста! И у меня нет глазка, только домофон — современные технологии! Домофон изначально, когда делал ремонт, повесил под свой рост. Я просто нервничать уже начинаю!» — возмутился Андрей Гайдулян.

В конце интервью ведущий назвал актера именем его героя из сериала «СашаТаня». После этого Гайдулян не выдержал, взял стул и замахнулся на комика.

«Я сказал, что сейчас уйду. *** [Задолбал]!», — прокричал актер.

Потом Гайдулян успокоился, поставил на место стул и решил на него сесть. Но не удержался и чуть не упал. Однако зрители решили, что дуэт комика и актера получился ироничный, и заявили что за интервью было интересно наблюдать.

Ранее мы писали о том, какие секреты "Фабрики звезд" раскрыла экс-продюсер проекта.

Звёзды,Видео,Андрей Гайдулян,
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