Российский актер Андрей Гайдулян, звезда сериалов "Универ" и "СашаТаня", появился в качестве гостя на YouTube-шоу "Плюшки" экс-резидента Comedy Club Богдана Лисевского. Однако шоу прошло не так гладко – из-за неприятных шуток про рост Гайдулян вышел из себя.

Ведущий отпускал колкие шутки в адрес актера из-за его невысокого роста:

«У вас какая-то табуреточка есть? Нет же таких дверей, где с ростом 162 см можно достать до глазка. Я работал в дверном бизнесе!», — съязвил Лисевской.

Актер ответил, что в табуретках не нуждается:

«Я нормального роста! И у меня нет глазка, только домофон — современные технологии! Домофон изначально, когда делал ремонт, повесил под свой рост. Я просто нервничать уже начинаю!» — возмутился Андрей Гайдулян.

В конце интервью ведущий назвал актера именем его героя из сериала «СашаТаня». После этого Гайдулян не выдержал, взял стул и замахнулся на комика.

«Я сказал, что сейчас уйду. *** [Задолбал]!», — прокричал актер.

Потом Гайдулян успокоился, поставил на место стул и решил на него сесть. Но не удержался и чуть не упал. Однако зрители решили, что дуэт комика и актера получился ироничный, и заявили что за интервью было интересно наблюдать.