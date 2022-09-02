Певица Ханна станет мамой во второй раз

Певица Ханна и генеральный директор Black Star Пашу объявили о пополнении в семье. Радостной новостью супруги поделились с подписчиками в социальных сетях. Ханна и Пашу опубликовали одинаковый видеоролик, в котором певица показала округлившийся живот в облегающем фигуру комбинезоне.
"Нет сил молчать! Счастье становится еще более полноценным",
— написала в личном блоге Ханна.
"Было сложно несколько месяцев скрывать от друзей, команды, от организаторов концертов, от рекламодателей, от всех, кто спрашивал, что случилось с Ханной, куда пропала, почему опять самочувствие не очень, почему на ужин приехал один, почему сложные логистики в перелетах и длинные дистанции на авто ставить нельзя... Наступил месяц, когда основной опасный период пройден, состояние от токсикоза более-менее стабилизировалось, теперь готовимся к счастью следующего уровня. Спасибо Всевышнему и тебе, моя любовь, что все так движется. Адриана уже тебя очень ждет",
— рассказал Пашу.
Ханна и Пашу познакомились в 2010 году в Турции, где гендиректор лейбла Black Star находился на отдыхе, а будущая певица участвовала в конкурсе Miss Kemer International. В 2015-м пара сыграла свадьбу, а тремя годами позже они впервые стали родителями — на свет появилась их дочь, которую они назвали Адрианой.