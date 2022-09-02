Певица Ханна станет мамой во второй раз

"Было сложно несколько месяцев скрывать от друзей, команды, от организаторов концертов, от рекламодателей, от всех, кто спрашивал, что случилось с Ханной, куда пропала, почему опять самочувствие не очень, почему на ужин приехал один, почему сложные логистики в перелетах и длинные дистанции на авто ставить нельзя... Наступил месяц, когда основной опасный период пройден, состояние от токсикоза более-менее стабилизировалось, теперь готовимся к счастью следующего уровня. Спасибо Всевышнему и тебе, моя любовь, что все так движется. Адриана уже тебя очень ждет",