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59 минут назад

Певица Ханна станет мамой во второй раз

Газета.Ruиещё 3

Певица Ханна и генеральный директор Black Star Пашу объявили о пополнении в семье. Радостной новостью супруги поделились с подписчиками в социальных сетях. Ханна и Пашу опубликовали одинаковый видеоролик, в котором певица показала округлившийся живот в облегающем фигуру комбинезоне.

Певица Ханна станет мамой во второй раз
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Нет сил молчать! Счастье становится еще более полноценным",

— написала в личном блоге Ханна.

"Было сложно несколько месяцев скрывать от друзей, команды, от организаторов концертов, от рекламодателей, от всех, кто спрашивал, что случилось с Ханной, куда пропала, почему опять самочувствие не очень, почему на ужин приехал один, почему сложные логистики в перелетах и длинные дистанции на авто ставить нельзя... Наступил месяц, когда основной опасный период пройден, состояние от токсикоза более-менее стабилизировалось, теперь готовимся к счастью следующего уровня. Спасибо Всевышнему и тебе, моя любовь, что все так движется. Адриана уже тебя очень ждет",

— рассказал Пашу.

Ханна и Пашу познакомились в 2010 году в Турции, где гендиректор лейбла Black Star находился на отдыхе, а будущая певица участвовала в конкурсе Miss Kemer International. В 2015-м пара сыграла свадьбу, а тремя годами позже они впервые стали родителями — на свет появилась их дочь, которую они назвали Адрианой.

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