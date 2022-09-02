Однолюбы среди знаменитостей

В последнее время понятие «семейные ценности» переживает серьёзную трансформацию. Под влиянием пропаганды свободных отношений мало кто хочет связывать себя узами брака. Ведь «никто никому ничего не должен» звучит заманчивее перспективы «умереть в один день». Но любовь всё-таки существует! Даже знаменитости доказывают нам это, несмотря на огромное количество соблазнов и поклонников. Сегодня мы собрали для вас звёзд-однолюбов, которые уже много лет счастливы со своими вторыми половинками.

Фото: Mainstyle Mainstyle

Мэрил Стрип

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Одна из величайших актрис современности вот уже 44 года счастлива в браке со скульптором Доном Гаммером. У супругов четверо детей — один сын и три дочери. Мэрил и Дон познакомились в 1978 году и через полгода поженились. Гаммер помог пережить актрисе смерть её возлюбленного, Джона Кейзела, который скончался от рака лёгких. Дон всячески опекал и поддерживал Мэрил, а она влюбилась. Мало кто одобрял стремительный роман Мэрил и Дона, но обоим было всё равно. Почти полвека пара счастлива вместе, не выставляет свои отношения напоказ и старается удивлять друг друга.

Оззи Осборн

Один из самых скандальных и неоднозначных музыкантов пусть и имеет странную репутацию, но семья для Оззи — всё. Осборн и его нынешняя супруга Шерон познакомились, когда ей было 15, а ему 20 лет. Отец Шэрон работал менеджером Black Sabbath, где пел Оззи. Шэрон пусть и считала будущего супруга чудаковатым, но это не помешало их дружбе. Поженились возлюбленные, когда Шэрон исполнилось 18 лет. Это был 1982 год. Для Оззи брак был вторым. Молодожёны постоянно появлялись вместе на вечеринках и получили звание самой шумной и яркой пары рок-индустрии. Потом Шэрон стала менеджером мужа, постоянно направляла его и оказала огромное влияние на карьеру «великого и ужасного короля тьмы» Оззи Осборна. В их семейной жизни было многое (подробности в телешоу «Семейка Осборнов»): скандалы, измены, зависимости… За 40 лет Оззи и Шэрон прошли «огонь, воду и медные трубы», но всё-таки остались вместе. В браке у супругов Осборн родилось троих детей — Эми, Келли и Джек.

Том Хэнкс

Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон — одна из самых крепких и образцово-показательных пар в Голливуде. Том влюбился в Риту, увидев её в ситкоме «Семейка Брейди». На тот момент Хэнксу было всего 16 лет. Ради знакомства с Ритой Том и решил стать актёром. Познакомились будущие супруги на съёмочной площадке сериала «Закадычные друзья», но тогда между ними отношения не завязались, они лишь пофлиртовали немного. Поженились Том и Рита только в 1988 году и вот уже 34 года остаются верны друг другу. В интервью Том не раз говорил, что ругаются они с Ритой только тогда, когда выясняют, кто кого больше любит. В семье царит настоящая идиллия. Том был рядом с супругой, когда ей поставили диагноз рак молочной железы и помогал бороться с болезнью. Когда наступила ремиссия, в паре назрел кризис. Том постоянно работал, в то время как Рита попросила его взять небольшой перерыв. Назревал развод, но пара смогла сохранить отношения.

Сара Джессика Паркер

Это её героиня Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе» постоянно меняла мужчин, а в жизни Сара не такая любвеобильная. В 1997 году актриса вышла замуж за актёра Мэттью Бродерика и вот уже 25 лет супруги вместе. В браке родился сын Джеймс, а также дочери-двойняшки Марион и Табита, выношенные суррогатной матерью. Супруги говорят, что секрет успешного брака в общих интересах, умении балансировать между домом и карьерой, а также совместное выполнение домашних обязанностей. Но в супружеской жизни было не всегда так спокойно. В 2008 году прошёл слух, что Мэттью изменил Саре с официанткой. Для актрисы это было ударом, но она решила простить супруга.

Марк Уолберг

Один из самых обаятельных и разносторонних актёров Голливуда крутил романы со многими актрисами, но в жёны выбрал модель Рию Дарем. Марк и Риа познакомились на одной из вечеринок в 2001 году. Марк просто подошёл и предложил как-нибудь встретиться, а Риа не отказалась. Отношения пары длились 8 лет, прежде чем в 2009 году они сыграли свадьбу. При этом вне брака родилось трое детей, а в браке один ребёнок. Личную жизнь Марк не выносит на общественное обозрение, поэтому ни в каких скандалах пара не была замечена.

Мэтт Деймон

Он мог взять себе в жёны любую женщину, но выбор пал на барменшу Лучиану Баррозу. С ней Мэтт познакомился в одном из баров Майами. Это была любовь с первого взгляда. Жизнь Лучианы кардинально отличалась от звёздной жизни Мэтта. К тому же она в одиночку воспитывала дочь, но Мэтт принял этот факт. Пара поженилась в 2005 году и с тех пор счастливо живёт вместе. В браке у Мэтта и Лучианы родились три дочери. Деймон говорит, что секрет их счастливого брака в том, что Лучиана — обычный человек, а не знаменитость. Ей не нужно соперничать с мужем, искать для себя роли. Лучиана — мать и жена, её эти статусы вполне устраивают.

Голди Хоун