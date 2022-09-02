Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+20° в 
USD 60.24EUR 60.28
Войти в почту
3 часа назад

Люся Чеботина рассказала о своей главной страсти

Super.ru

Автор и исполнительница хита «Солнце Монако» призналась, что ее главная страсть — водить авто по ночной Москве. В такие моменты она, мол, забывает обо всем, остается наедине с городом и... пишет песни! Да-да, пока мы спим, у Люси Чеботиной творческий процесс в разгаре.

Люся Чеботина рассказала о своей главной страсти
Фото: Super.ruSuper.ru

«Большинство своих песен я написала, находясь в одиночестве за рулем, почему-то в это время приходит мощнейшее вдохновение»,

— подтверждает Люся во время выступления на мероприятии VK.

Ну, главное, чтобы пешеходы были в сохранности.

Там же певица заявила, что недалек тот день, когда она сменит свой музыкальный стиль.

«Я просто обожаю рок, и очень скоро вы услышите, как я его исполняю»,

— пообещала она.

Звучит как угроза, но мы-то не против! При этом Люся признается в симпатии к известным певицам, выступающим в жанре поп-музыки:

«Я не возвожу себе кумиров, но могу сказать, что люблю творчество Дуа Липы, Ирины Дубцовой и Аллы Пугачевой».

Вот что значит разносторонний человек!

Звёзды,Алла Пугачева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители