Люся Чеботина рассказала о своей главной страсти

Автор и исполнительница хита «Солнце Монако» призналась, что ее главная страсть — водить авто по ночной Москве. В такие моменты она, мол, забывает обо всем, остается наедине с городом и... пишет песни! Да-да, пока мы спим, у Люси Чеботиной творческий процесс в разгаре.

Фото: Super.ru Super.ru

«Большинство своих песен я написала, находясь в одиночестве за рулем, почему-то в это время приходит мощнейшее вдохновение»,

— подтверждает Люся во время выступления на мероприятии VK.

Ну, главное, чтобы пешеходы были в сохранности.

Там же певица заявила, что недалек тот день, когда она сменит свой музыкальный стиль.

«Я просто обожаю рок, и очень скоро вы услышите, как я его исполняю»,

— пообещала она.

Звучит как угроза, но мы-то не против! При этом Люся признается в симпатии к известным певицам, выступающим в жанре поп-музыки:

«Я не возвожу себе кумиров, но могу сказать, что люблю творчество Дуа Липы, Ирины Дубцовой и Аллы Пугачевой».