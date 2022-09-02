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2 часа назад

Николаев рассказал о конфликте с Андреем Губиным

Вечерняя Москва

Певец и композитор Игорь Николаев рассказал о конфликте с Андреем Губиным из-за песни.

Николаев рассказал о конфликте с Андреем Губиным
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, инцидент произошел после того, как участник «Фабрики звезд-4» Антон Зацепин исполнил песню «Ниже ростом только Губин». После этого сам Андрей признался, что ему было неприятно слушать эту композицию.

— Дорогой Андрей, я тебя очень люблю. Ты прекрасный талантливый парень. С нетрепением жду твоего возвращения на сцену. Можем даже придумать совместную песню для того, чтобы поставить точку в этой истории,

— объяснил Николаев.

Также композитор вспомнил, как Губин приходи в гости на «Фабрики звезд» и даже хотел исполнить эту песню вместе с Антоном, передает «Комсомольская правда».

Звёзды,Антон Зацепин,Андрей Губин,Игорь Николаев,
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