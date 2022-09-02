Шуфутинский и Крид рассказали о создании новой песни про 3 сентября

Исполнители Михаил Шуфутинский и Егор Крид рассказали, как появилась их совместная новая версия песни «3 сентября». Об этом «Ленте.ру» сообщили в сервисе «Звук».

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Иван Водопьянов / Коммерсантъ

С предложением сделать ремейк на известную композицию выступил Крид. Идея о совместном с Шуфутинским релизе появилась у него еще год назад. «Год назад у меня появилась такая идея. Я встретился с Михаилом в ресторане, куда он приехал на новом джипе "Майбах", в руках сигара — я понял, что рядом со мной Биг Босс. Я закинул свою мысль и сказал, как я все это вижу, он согласился!» — прокомментировал создание нового трека Крид.

По словам рэпера, выпустить песню он планировал еще в прошлом году, но планы сорвались из-за битмейкера. Рэпер отметил, что написал первый куплет всего за пару минут. После этого они записали с продюсером и композитором Алексом Давиа новый бит и сняли клип на песню.

Крид также выразил надежду на то, что с этой композицией, которую он назвал «абсолютно новой песней с новым смыслом», впервые сможет попасть в ротацию радио «Шансон». Он назвал Шуфутинского примером всему поколению: «В 74 года он снимается до шести утра, стоит под дождем и делает свою работу профессионально».