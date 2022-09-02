Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+20° в 
USD 60.24EUR 60.28
Войти в почту
1 час назад

Уэст рассказал о главной причине развода с Кардашьян

Мария Иглина

Американский рэпер Канье Уэст назвал причину развода с бывшей супругой Ким Кардашьян. Об этом сообщает Page Six.

Уэст рассказал о главной причине развода с Кардашьян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уэст убежден, что его брак распался из-за откровенных снимков телезвезды:

"Голливуд — это гигантский бордель. Порнография разрушила мою семью. Я говорю о зависимости, которую пропагандирует Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена)".

Исполнитель также отметил, что не допустит того, чтобы и его дети, в особенности дочери Норт и Чикаго, подверглись негативному влиянию этой социальной сети.

Уэст также обвинил мать Кардашьян Крис Дженнер за то, что она поддерживает откровенные фотосессии своих дочерей.

Ранее были названы три главных признака нездоровой любви.

Звёзды,Крис Дженнер,Ким Кардашьян,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители