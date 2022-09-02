Уэст рассказал о главной причине развода с Кардашьян

"Голливуд — это гигантский бордель. Порнография разрушила мою семью. Я говорю о зависимости, которую пропагандирует Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена)".

Исполнитель также отметил, что не допустит того, чтобы и его дети, в особенности дочери Норт и Чикаго, подверглись негативному влиянию этой социальной сети.