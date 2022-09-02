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1 час назад

Сын Бритни Спирс признался, что готов наладить отношения с матерью

Газета.Ru

Джейден Федерлайн, 15-летний сын Бритни Спирс, заявил, что хочет восстановить отношения с матерью, которые были разрушены. Об этом пишет Daily Mail.

Сын Бритни Спирс готов наладить отношения с матерью
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Младший сын певицы дал интервью британскому каналу ITV, где рассказал об отношениях с матерью. По словам Джейдена, между исполнительницей и ее сыновьями "нет ненависти", но он признался, что "потребуется много времени и усилий" на восстановление нормальных отношений.

"Я на 100% уверен, что все можно исправить. Просто потребуется много времени и усилий. Я просто хочу, чтобы она поправилась морально. Когда ей станет лучше, я очень хочу увидеть ее снова",

- сказал он.

Джейден Федерлайн, отметил, что "очень любит" свою мать и надеется, что они когда-то смогут "сесть и снова поговорить". Однако на свадьбе Спирс и ее бойфренда Сэма Асгари он счет этот момент неуместным.

"Тогда было просто неподходящее время для этого. Я не говорю, что не рад за нее. Я действительно рад за них, но она не пригласила всю семью, и если бы там были только я и Престон, я просто не представляю, как бы это все могло закончиться хорошо",

- сказал он.

Звёзды,Бритни Спирс,
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