Свадьба певицы Дженнифер Лопес и актёра Бена Аффлека могла сорваться второй раз

После 17 лет разрыва пара Дженнифер Лопес и Бен Аффлек всё-таки зарегистрировали свои отношения и начали всё с чистого листа.
Однако певица позже рассказала, что очень они очень переживали, что свадьбу придётся отложить.
Напомним, что 20 августа состоялась свадебная церемония голливудских селебрити в поместье штата Джорджия.
Свадьбу отметили узким кругом близких людей.
Певица добавила, что в день свадьбы «все обрело смысл».
Однако накануне из-за погодных условий свадьба могла просто не состояться, а вдобавок пара подхватила кишечную инфекцию, которую лечили целую неделю.
После всех испытаний пара наконец-то стала законными мужем и женой.
«Некоторые старые раны были залечены в тот день, и груз прошлого наконец упал с наших плеч. Полный круг — и совсем не так, как мы планировали. Лучше», — подытожила Лопес.