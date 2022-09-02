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2 часа назад

Свадьба певицы Дженнифер Лопес и актёра Бена Аффлека могла сорваться второй раз

runews24.ruиещё 1

После 17 лет разрыва пара Дженнифер Лопес и Бен Аффлек всё-таки зарегистрировали свои отношения и начали всё с чистого листа.

Свадьба певицы Дженнифер Лопес и актёра Бена Аффлека могла сорваться второй раз
Фото: Из открытых источниковИз открытых источников

Однако певица позже рассказала, что очень они очень переживали, что свадьбу придётся отложить.

Напомним, что 20 августа состоялась свадебная церемония голливудских селебрити в поместье штата Джорджия.

Свадьбу отметили узким кругом близких людей.

Певица добавила, что в день свадьбы «все обрело смысл».

Однако накануне из-за погодных условий свадьба могла просто не состояться, а вдобавок пара подхватила кишечную инфекцию, которую лечили целую неделю.

После всех испытаний пара наконец-то стала законными мужем и женой.

«Некоторые старые раны были залечены в тот день, и груз прошлого наконец упал с наших плеч. Полный круг — и совсем не так, как мы планировали. Лучше», — подытожила Лопес.

Звёзды,Бен Аффлек,Дженнифер Лопес,
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