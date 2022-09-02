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39 минут назад

Звезды, которые воспользовались суррогатным материнством

WomanHit.ru

Эта услуга помогла стать родителями тем, кто не смог найти любовь или отчаялся забеременеть и выносить малыша.

Звезды, которые воспользовались суррогатным материнством
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Рождение ребенка для звезд — не только важное семейное событие, но и повод привлечь к себе внимание. Однако далеко не все знаменитости готовы рассказывать о том, что не самостоятельно выносили малышей.

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Одной из первых откровенно об этом заговорила Ким Кардашьян: после рождения двоих детей дива призналась, что ее организм больше не вынесет беременности и родов, но она очень хочет большую семью. Поэтому Ким и Канье обратились к услугам суррогатной матери и стали родителями еще дважды. Публика Кардашьян поддержала, а вслед за Ким о том, что их детей выносили суррогатные мамы, рассказали и другие знаменитости.

Тайра Бэнкс

Ведущая популярного шоу «Топ-модель по-американски» и ее муж Эрик долгое время мечтали стать родителями, но забеременеть у Тайры не получалось даже с помощью ЭКО. В 2016 году супруги решили прибегнуть к суррогатному материнству, так у них родился сын Йорк. По словам Тайры, это событие полностью изменило ее жизнь, поэтому она решила поддержать женщин, которые боятся прибегнуть к такому методу.

Божена Рынска

Малышка Евгения стала одним из самых обсуждаемых детей еще до рождения: светская львица решила стать мамой после смерти своего мужа. Она воспользовалась заранее замороженным биоматериалом и нашла подходящую суррогатную маму.

Филипп Киркоров

Поп-король после развода с Аллой Пугачевой не женился на другой женщине, но мечтал о семье. Поэтому Филипп обратился к услугам суррогатной матери. Имя выносившей двоих детей певца тщательно скрывается, а Киркоров наслаждается отцовством. Он души не чает в сыне Мартине и дочери Алле-Виктории и признается, что подумывает еще об одном наследнике.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко

Фигурист и продюсер воспитывали сына Сашу и мечтали о втором ребенке, но попытки забеременеть для Яны заканчивались неудачно. Целеустремленности Рудковской многие могли бы позавидовать: она прошла через множество обследований и попытки ЭКО, но стать мамой еще раз не получалось. Тогда Яна и Евгений решили воспользоваться услугами суррогатной мамы.

Они тщательно скрывали, что скоро в их доме появится малыш, и сообщили об этом лишь после рождения маленького Арсения. Теперь супруги подумывают о том, чтобы попробовать стать родителями девочки.

Дмитрий и Елена Маликовы

В 2018 году супруги поразили публику, опубликовав трогательный снимок, на котором позировали с дочерью Стефанией и новорожденным сыном Марком. О том, что певец и его жена планируют стать родителями во второй раз, не знали даже приятели семьи. Елена призналась, что они с мужем давно хотели еще раз почувствовать радость родительства, поэтому после рождения Марка почувствовали себя абсолютно счастливыми. Малыш растет здоровым, он окружен любовью и заботой: мальчика обожают не только родители, но и старшая сестра, которая с удовольствием нянчится с братом.

Звёзды,Яна Рудковская,Алла Пугачева,Ким Кардашьян,Евгений Плющенко,Филипп Киркоров,
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