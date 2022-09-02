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1 час назад

Адель получила травму спины из-за шутки сына

Lenta.ru

Британская певица Адель рассказала, как получила травму спины после неудачной шутки сына. Ее слова передает журнал Elle.

Певица уточнила, что в январе 2021 года у нее произошло смещение межпозвонкового диска. По словам Адель, однажды она выходила из ванны, и ее восьмилетний сын Анджело выпрыгнул из-за угла, чтобы в шутку напугать ее. Поп-звезда ударилась, но как именно, она не рассказала. Позже ей пришлось обратиться к врачам. Отмечается, что у певицы сместился диск L6, расположенный возле копчика.

В своем интервью Адель добавила, что проблемы со спиной наблюдались у нее еще с подросткового возраста

Звёзды,Видео,Адель,
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