Адель получила травму спины из-за шутки сына

Певица уточнила, что в январе 2021 года у нее произошло смещение межпозвонкового диска. По словам Адель, однажды она выходила из ванны, и ее восьмилетний сын Анджело выпрыгнул из-за угла, чтобы в шутку напугать ее. Поп-звезда ударилась, но как именно, она не рассказала. Позже ей пришлось обратиться к врачам. Отмечается, что у певицы сместился диск L6, расположенный возле копчика.