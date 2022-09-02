Сказала, как отрезала: Пугачева эмоционально обратилась к Галкину после слухов о расставании

Примадонна не стала скрывать своих истинных чувств.

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Несмотря на то, что завистники с упорной регулярностью разводят Максима Галкина и Аллу Пугачеву, сами супруги не спешат расставаться и не стесняются демонстрировать искренность чувств.

Так, например, на днях Примадонна вернулась в столицу, оставив супруга и детей за границей. Однако даже находясь в разлуке с близкими, она не забывает оставлять им милые послания. Вот и в этот раз в ответ на посты шоумена, хвастающегося своим времяпрепровождением, Алла Пугачева отреагировала весьма эмоционально.