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30 минут назад

Сказала, как отрезала: Пугачева эмоционально обратилась к Галкину после слухов о расставании

Passion.ru

Примадонна не стала скрывать своих истинных чувств.

Сказала, как отрезала: Пугачева эмоционально обратилась к Галкину после слухов о расставании
Фото: СоцсетиСоцсети

Несмотря на то, что завистники с упорной регулярностью разводят Максима Галкина и Аллу Пугачеву, сами супруги не спешат расставаться и не стесняются демонстрировать искренность чувств.

Так, например, на днях Примадонна вернулась в столицу, оставив супруга и детей за границей. Однако даже находясь в разлуке с близкими, она не забывает оставлять им милые послания. Вот и в этот раз в ответ на посты шоумена, хвастающегося своим времяпрепровождением, Алла Пугачева отреагировала весьма эмоционально.

«Люблю, целую!» - обратилась Примадонна к мужу, сопроводив свое пылкое признание красноречивыми смайликами. В ответ на столь романтический порыв юморист оставил смайлик в виде сердца, тем самым продемонстрировав, что в их отношениях все хорошо. Поклонники пожелали своим любимцам крепких и гармоничных отношений, выразив надежду, что их союз будет долгим и искренним.

Звёзды,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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