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2 часа назад

49-летняя Кейт Бекинсейл опубликовала фотографию в купальнике

Газета.Ru

Британская актриса Кейт Бекинсейл показала фигуру в купальнике. Соответствующим снимком она поделилась с подписчиками в социальных сетях.

49-летняя Кейт Бекинсейл опубликовала фотографию в купальнике
Фото: katebeckinsale/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)katebeckinsale/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

49-летняя Кейт Бекинсейл опубликовала в личном блоге фотографию, на которой предстала в слитном купальнике, который подчеркнул ее стройную фигуру. Свой образ актриса дополнила ободком с бантом и вуалью, а также широким ремнем.

Соцсети

В комментариях поклонники Кейт Бекинсейл восхитились внешностью актрисы.

«Выглядишь потрясающе», «Шикарная», «Очень сексуальная женщина», «Ты такая красивая», «Нереальная», — писали интернет-пользователи.

У Кейт Бекинсейл есть 23-летняя дочь Лили от актера Майкла Шина. Вскоре после расставания с ним, в 2004 году, она вышла замуж за режиссера Лена Уайзмана. В 2015 они расставались, а в 2019 официально расторгли брак.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, как выглядят Дженнифер Лопес, Рената Литвинова, Синди Кроуфорд и другие звезды за 50 в купальниках.

Звёзды,Кейт Бекинсейл,Синди Кроуфорд,Дженнифер Лопес,Рената Литвинова,
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