49-летняя Кейт Бекинсейл опубликовала фотографию в купальнике

Британская актриса Кейт Бекинсейл показала фигуру в купальнике. Соответствующим снимком она поделилась с подписчиками в социальных сетях.
49-летняя Кейт Бекинсейл опубликовала в личном блоге фотографию, на которой предстала в слитном купальнике, который подчеркнул ее стройную фигуру. Свой образ актриса дополнила ободком с бантом и вуалью, а также широким ремнем.
В комментариях поклонники Кейт Бекинсейл восхитились внешностью актрисы.
«Выглядишь потрясающе», «Шикарная», «Очень сексуальная женщина», «Ты такая красивая», «Нереальная», — писали интернет-пользователи.
У Кейт Бекинсейл есть 23-летняя дочь Лили от актера Майкла Шина. Вскоре после расставания с ним, в 2004 году, она вышла замуж за режиссера Лена Уайзмана. В 2015 они расставались, а в 2019 официально расторгли брак.
Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, как выглядят Дженнифер Лопес, Рената Литвинова, Синди Кроуфорд и другие звезды за 50 в купальниках.