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19 минут назад

Бузова о том, почему ее не хотят видеть в родной школе

Мира Маркина

Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова после своего выступления на Дне Знаний откровенно рассказала журналистам, что ее до сих пор не хотят видеть в стенах родной школы.

Бузова о том, почему ее не хотят видеть в родной школе
Фото: СоцсетиСоцсети

По словам звезды, не смотря на то, что она закончила учебное заведение с золотой медалью, отношение учителей и директора школы к ней всегда было и остается негативным. Сама Ольга говорит, что это связано с ее привычкой всегда выглядеть и одеваться ярко.

Соцсети

«Я отрывалась в одежде, с директором у меня не сложились отношения. Меня до сих пор не пускают в мою школу», – поделилась Бузова.

Она уверена, что никто не остается равнодушным к ней – люди либо ненавидят ее (по непонятным для самой Оли причинам), либо поддерживают ее во всем. Но с возрастом Бузова пришла к осознанию, что нравиться всем невозможно и такое разное отношений к ней – это нормально. Слова артистки передает 5tv.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что сказала Бузова в своем обращении к Тарасову.

Звёзды,Ольга Бузова,
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