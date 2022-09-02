48-летняя Кейт Мосс показала лицо без макияжа

Британская модель Кейт Мосс показала лицо без макияжа на видео для Vogue. Соответствующая запись появилась на YouTube-канале издания.

Фото: Кадр из видео Кадр из видео

В ролике 48-летняя манекенщица рассказала о своих методах ухода за кожей. По словам знаменитости, она пользуется средствами собственной косметической марки Cosmoss.

Мосс начинает утро с чашки чая с гибискусом, затем применяет очищающее средство для лица, тоник с розовой водой, наносит крем и делает традиционный китайский массаж «гуаша», во время которого происходит воздействие на мышцы посредством специального инструмента — скребка, в разном темпе и с разной силой нажатия. Кроме того, она использует солнцезащитный крем и сыворотку с коллагеном.

Модель также раскрыла свои предпочтения в макияже, отметив, что не очень требовательна к нему. Она заявила, что использует тушь, бронзатор и тинт для губ, а также подкручивает ресницы.