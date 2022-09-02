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33 минуты назад

Зря туда рвалась: Мадонна пожалела о своем замужестве

Passion.ru

По словам певицы, два ее брака оказались весьма неудачными.

Зря туда рвалась: Мадонна пожалела о своем замужестве
Фото: Passion.ruPassion.ru

Пока одни знаменитости вздыхают в ожидании того самого партнера, с которым можно будет отправиться под венец и встретить вместе старость, другие даже думать не хотят о браке. В числе тех, кто десять раз пожалел о том, что когда-то решился на этот шаг, оказалась и поп-исполнительница Мадонна. По ее словам, она абсолютно зря выходила замуж. Причем, два раза и оба раза весьма неудачно.

В честь выхода своего нового альбома Finally Enough Love Мадонна пообщалась на своем YouTube-канале с поклонниками и ответила на самые каверзные вопросы. Так, например, большинство фанатов интересовалось подробностями личной жизни 64-летней знаменитости. Поклонники прямо спросили артистку о том, какое самое глупое решение было в ее жизни, о котором она жалеет до сих пор. Поп-дива не задумываясь ответила: «Выйти замуж! Оба раза!»

Напомним, что официально певица была в браке с актером Шоном Пенном в 1985-1989 годах, а с 2000 по 2008 годы она пыталась обрести семейное счастье с режиссером Гаем Ричи.

Звёзды,Мадонна,Шон Пенн,
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