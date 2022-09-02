Зря туда рвалась: Мадонна пожалела о своем замужестве

По словам певицы, два ее брака оказались весьма неудачными.

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Пока одни знаменитости вздыхают в ожидании того самого партнера, с которым можно будет отправиться под венец и встретить вместе старость, другие даже думать не хотят о браке. В числе тех, кто десять раз пожалел о том, что когда-то решился на этот шаг, оказалась и поп-исполнительница Мадонна. По ее словам, она абсолютно зря выходила замуж. Причем, два раза и оба раза весьма неудачно.

В честь выхода своего нового альбома Finally Enough Love Мадонна пообщалась на своем YouTube-канале с поклонниками и ответила на самые каверзные вопросы. Так, например, большинство фанатов интересовалось подробностями личной жизни 64-летней знаменитости. Поклонники прямо спросили артистку о том, какое самое глупое решение было в ее жизни, о котором она жалеет до сих пор. Поп-дива не задумываясь ответила: «Выйти замуж! Оба раза!»