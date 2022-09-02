«Каждая трагедия в жизни помогала мне на сцене»

Любовь Успенская – женщина невероятной силы и харизмы. В своей карьере она уже давно достигла вершин, но останавливаться не намерена, о чем уже неоднократно повторяла. Этой осенью певица стала одним из экспертов жюри популярного вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия» и в преддверии премьеры дала эксклюзивное интервью Passion.ru, в котором поделилась, чем ее заинтересовал новый проект, а также откровенно рассказала о личном.

Фото: Passion Passion

Passion.ru: Вы решили принять участие в новом сезоне вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия». Расскажите, пожалуйста, чем вас заинтересовал этот проект? Вы впервые участвуете?

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Любовь Успенская: Во-первых, это творчество и таланты, которых мы могли и не услышать, если бы не это шоу. Их оценивает достойная армия из ста человек артистов и музыкантов высочайшего класса. Многие из конкурсантов уже готовые звезды, которые, благодаря этому же проекту, смогут состояться в будущем.

Passion.ru: Бывало ли так, что не соглашались с мнением других экспертов? С Лазаревым, например.

Любовь Успенская: Я всегда имею свое мнение. Я могу против тысячи пойти. Если я сложила свое понимание и свою точку зрения об артисте, я никогда не буду никому поддакивать. Но, кстати, с Сергеем Лазаревым я часто соглашаюсь, так как он понимает все и абсолютно четко слышит и распознает самородков с уникальными голосами – в этом плане с ним очень приятно работать в жюри, мы часто были на одной волне.

Passion.ru: Выбрали ли вы себе уже фаворита-участника, за которого будете болеть в шоу?

Любовь Успенская: Мне очень понравилась одна девочка, да. Она очень талантливая, но не буду рассказывать много про участников – зрители все увидят сами и смогут каждый выбрать себе фаворита и болеть за него в полуфиналах. Кстати, в этом сезоне появятся два полуфинала, что даст возможность многим участникам больше раскрыть свои таланты и умение петь в разных жанрах.

Passion.ru: В проекте вы выйдете на сцену в очень эффектном образе. Вы сами его выбрали или советовались со стилистами проекта?

Любовь Успенская: Я ни с кем не советуюсь в этом вопросе. Но мне стилисты помогают, конечно, в основном в вопросах заказа одежды конкретных брендов, которые меня интересуют. Образы я создаю сама. Слежу за тенденциями, смотрю показы дизайнеров. Мне это доставляет удовольствие, и я много идей черпаю из того, что меня окружает.

Passion.ru: Часть вашего образа – роскошные украшения. В жизни вы предпочитаете такой же стиль или это исключительно для того, чтобы сиять на сцене?

Любовь Успенская: Вы не поверите, но я в жизни даже не ношу сережек маленьких или колечка! Часики тоже не всегда надеваю, хотя у меня их много. Когда я дома не на сцене предпочитаю отдыхать от всего этого. А на сцене звезда должна гореть!

Passion.ru: Вы любите экспериментировать со стилем?

Любовь Успенская: Конечно, как и с песнями. Я не могу довольствоваться теми песнями, которые спеты 30-40 лет назад. Они хорошие и вечные, но я каждый раз живу тем, что нахожу новую песню, новую аранжировку. Так и в одежде, я всегда ищу новые образы. Это как раз то, что мне всегда помогает быть лучше, чем я была. Один из секретов успеха любого артиста – не стоять на месте и делать что-то такое, чего от тебя публика не ожидает.

Passion.ru: Мы всей редакцией регулярно восхищаемся, как потрясающе вы выглядите! Много сил приходится прикладывать, чтобы сохранить красоту и стройность? Расскажите о вашей бьюти-рутине? Что себе не позволяете?

Любовь Успенская: Во-первых, не позволяю себе алкоголь, вредную еду, уже много лет ем только здоровую пищу, никакого фастфуда, торты и пирожные я просто не очень люблю – не мое это. Во-вторых, чтобы сохранить молодость и красоту, энергию, конечно, нужно в чем-то себя ограничивать и следить за весом. Продукты в моем рационе позволяют мне быть стройной, хорошо влияют на здоровье, метаболизм. Я ем часто, но маленькими порциями. Со стола нужно вставать с чувством «недоедания», но и не морить себя голодом.

Passion.ru: Есть ли у вас бьюти-секреты, которые вы передали своей дочери Татьяне?

Любовь Успенская: Мои гены. Танечка очень прислушивается к моим советам. Пользуется хорошей косметикой, которая не вредит коже. Тщательно выбирает и декоративную косметику, так как она тоже влияет на кожу, конечно.

Passion.ru: Вас вообще легко обидеть?

Любовь Успенская: Пусть попробуют! Пусть узнают, что такое меня обидеть (улыбается)

Passion.ru: Вы женщина невероятной силы. Несмотря на все трудности, вы всегда сохраняете позитивный настрой. Как вам это удается?

Любовь Успенская: Я вообще по натуре позитивный человек, и очень сложно меня вывести из этого состояния. Но если я уже выхожу из него, то я не завидую этим людям, кто меня вывел из себя.

Passion.ru: Что вам помогает справляться со стрессом?

Любовь Успенская: Музыка, работа. Песни. Продюсирование. Вот продюсирую мою маленькую крестницу Николь, хочу, чтобы она состоялась как успешная модель и актриса, и ей это очень нравится.

Passion.ru: Вы очень успешны в своей профессии. Никогда не возникало желания оставить сцену и пожить без стресса, постоянных переездов, съемок и записей? Или вы трудоголик?

Любовь Успенская: Я уезжаю отдыхать на 10 дней, вначале могу выдохнуть и расслабиться, выспаться, поспать как нормальный человек, встать утром и никуда не спешить. Но проходит пару дней, и я понимаю, что это не мое. Я живу музыкой, работой, планами, проектами и не боюсь себя перегружать, беру по два концерта в день. Если публика не успела приобрести билеты на один концерт, то мы всегда дополняем и работаем второй. Я энергетически сильна, могла бы и третий отработать!

Passion.ru: Какова цена успеха?

Любовь Успенская: Цена очень высока! Это был тернистый путь, большие переживания, разрыв с семьей, проблемы с дочерью, слава Богу, это все позади, и я смогла пройти этот путь. Каждая трагедия моей жизни влияет на творчество в хорошем смысле этого слова.

Passion.ru: В чем, по-вашему, заключается женская мудрость?

Любовь Успенская: В том, чтобы быть мудрой. Я не могу давать советов тем, кто не понимает, что это такое. А те, кто понимают, в советах не нуждаются. Мудрая женщина знает меру, знает, как себя вести с мужчиной, с друзьями, как быть просто с женщиной.

Passion.ru: Знакомо ли вам чувство одиночества?

Любовь Успенская: Мне оно нравится. Я постоянно на сцене, в окружении тысячи людей, прессы, со мной всегда моя команда. А от одиночества я получаю удовольствие, когда можно полежать после концерта, взять книжку почитать, отдохнуть.

Passion.ru: Какая песня из вашего репертуара вам особенно дорога?

Любовь Успенская: Все мои песни! Все песни, которые живут до сих пор – это же мои дети. Мы с этими песнями как хорошее, дорогое, выдержанное вино! С каждым годом все ценнее и ценнее! (смеется)

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