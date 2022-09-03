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2 часа назад

Дочь Меладзе рассказала о проблемах с психикой

Мария Кимакович

Лия, младшая дочь Константина Меладзе, призналась в том, что лечится от психических проблем, сообщает «StarHit». Девушка уверена, что искренность помогает ей в лечении, а также ее история может помочь другим людям, которые попали в похожую ситуацию.

Дочь Меладзе рассказала о проблемах с психикой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Лии, в течение нескольких месяцев ей казалось, что она уже «покинула мир живых», а все вокруг нее — просто какая-то иллюзия, придуманный мир, симулятор. Девушка призналась, что ее посещали параноидальные мысли, она чувствовала себя «ментально неполноценной». У 18-летней дочки Меладзе пропадала память, она практически не различала цвета и боялась себя в зеркале:

«Мне казалось, что это другой человек… Забыла, как это быть собой».

По признанию девушки, ей казалось, что она никогда не будет счастливой, что ей незачем жить.

Все это время родные были рядом с Лией, которые делали все, чтобы ей стало лучше.

Семья всегда была рядом, даже когда меня невозможно было выносить,

— делится наследница Меладзе.

Сейчас девушка чувствует себя хорошо и надеется, что своими откровениями о болезни сможет помочь другим.

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Звёзды,Константин Меладзе,
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