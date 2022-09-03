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44 минуты назад

Алена Свиридова опубликовала фото в купальнике

Газета.Ru

Певица, автор песен и композитор Алена Свиридова опубликовала фотографию в бикини. Снимком она поделилась с подписчиками в социальных сетях. 60-летняя Алена Свиридова выложила в личном блоге селфи, на котором предстала в купальнике с лифом-бандо.

Алена Свиридова опубликовала фото в купальнике
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исполнительница хита "Розовый фламинго" позировала, лежа на гамаке.

"Держу лето за хвост",

— говорится в подписи к публикации.

В комментариях поклонники Алены Свиридовой поблагодарили ее за честность и восхитились ее физической формой. "Какая же вы настоящая!", "Вы очень красивая и естественная", "Такая естественная, без всяких фильтров и фотошопа", "Какая хорошенькая! Такая настоящая!", "Какая радость и редкость видеть в соцсетях живые лица без фильтров", "В форме", — писали интернет-пользователи.

Звёзды,Алена Свиридова,
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