Ирина Шейк и Брэдли Купер запланировали еще одного ребенка

Российская супермодель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер запланировали еще одного ребенка. Об этом сообщает издание Page Six.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам источника, пожелавшего остаться анонимным, звездная пара отправилась на отдых на Багамские острова для того, чтобы возобновить отношения. Кроме того, экс-возлюбленные планируют во второй раз стать родителями.

«Это был настоящий семейный отдых, и они подумывают о том, чтобы снова быть вместе. Они хотели бы, чтобы у их дочери был брат или сестра»,

— рассказал инсайдер.