Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+26° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
3 сентября

Ирина Шейк и Брэдли Купер запланировали еще одного ребенка

Lenta.ruиещё 1

Российская супермодель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер запланировали еще одного ребенка. Об этом сообщает издание Page Six.

Ирина Шейк и Брэдли Купер запланировали еще одного ребенка
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам источника, пожелавшего остаться анонимным, звездная пара отправилась на отдых на Багамские острова для того, чтобы возобновить отношения. Кроме того, экс-возлюбленные планируют во второй раз стать родителями.

«Это был настоящий семейный отдых, и они подумывают о том, чтобы снова быть вместе. Они хотели бы, чтобы у их дочери был брат или сестра»,

— рассказал инсайдер.

О романе Шейк и Купера стало известно в 2015 году. Спустя два года после начала отношений у возлюбленных появилась дочь, которую назвали Леей. После этого пара объявила о помолвке, но в 2019 году они расстались.

Звёзды,Брэдли Купер,Ирина Шейк,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители