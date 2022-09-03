Ирина Шейк и Брэдли Купер запланировали еще одного ребенка

Российская супермодель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер запланировали еще одного ребенка. Об этом сообщает издание Page Six.
По словам источника, пожелавшего остаться анонимным, звездная пара отправилась на отдых на Багамские острова для того, чтобы возобновить отношения. Кроме того, экс-возлюбленные планируют во второй раз стать родителями.
«Это был настоящий семейный отдых, и они подумывают о том, чтобы снова быть вместе. Они хотели бы, чтобы у их дочери был брат или сестра»,
— рассказал инсайдер.
О романе Шейк и Купера стало известно в 2015 году. Спустя два года после начала отношений у возлюбленных появилась дочь, которую назвали Леей. После этого пара объявила о помолвке, но в 2019 году они расстались.