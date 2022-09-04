59-летняя Деми Мур снялась в бикини на доске для серфинга

Американская актриса Деми Мур опубликовала фото в купальнике. Снимком она поделилась с подписчиками в социальных сетях.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

59-летняя Деми Мур выложила в личном блоге серию фотографий с отдыха. На опубликованном снимке актриса предстала на доске для серфинга в черном купальнике с треугольным лифом и плавках на завязках. Его дизайн бывшая супруга Брюса Уиллиса разработала в коллаборации с брендом Andie.

Газета.ру

«Рай найден», — говорится в подписи к публикации.

В комментариях поклонники Деми Мур восхитились ее внешним видом. «Сколько вам на самом деле лет? 30?», «Выглядите потрясающе и вообще не стареете!», «Все стареют, кроме вас», «Красива в 59. Возраст и правда — всего лишь цифра», — писали интернет-пользователи.