Зайцев встал на ноги после болезни Паркинсона

«Самое главное — это настрой! А он у меня – боевой. Я не расслабляюсь ни на минуту, стараюсь держать себя в тонусе. У меня много планов, которые я постараюсь в самое ближайшее время осуществить. К счастью, у меня есть помощники, которые мне помогают», — поделился дизайнер.