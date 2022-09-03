Зайцев встал на ноги после болезни Паркинсона

Модельер Вячеслав Зайцев сообщил, что научился самостоятельно ходить после курса реабилитации. Видео с участием Зайцева публикует портал PROZvezd.
«Самое главное — это настрой! А он у меня – боевой. Я не расслабляюсь ни на минуту, стараюсь держать себя в тонусе. У меня много планов, которые я постараюсь в самое ближайшее время осуществить. К счастью, у меня есть помощники, которые мне помогают», — поделился дизайнер.
Несколько лет назад врачи поставили Зайцеву диагноз болезнь Паркинсона. До настоящего времени модельер передвигался в инвалидном кресле.