Серябкина показала трогательные фото с сыном

И это ровно тот случай, когда длинная подпись ни к чему: живые и очень трогательные кадры говорят сами за себя. Жаль только, что звезда пока не показывает лицо ребенка: нам уже не терпится увидеть, на кого похож малыш Лука — на поп-диву или ее супруга.