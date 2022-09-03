Серябкина показала трогательные фото с сыном

Бывшая солистка группы «Серебро» опубликовала серию редких фото с 9-месячным сыном и мужем.
«Самые лучшие моменты, когда мы вместе»,
— добавила певица.
И это ровно тот случай, когда длинная подпись ни к чему: живые и очень трогательные кадры говорят сами за себя. Жаль только, что звезда пока не показывает лицо ребенка: нам уже не терпится увидеть, на кого похож малыш Лука — на поп-диву или ее супруга.
Напомним, Ольга вышла замуж за бизнесмена Георгия Начкебию в октябре 2020-го, а спустя год — 20 ноября — у пары родился первенец.