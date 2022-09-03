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3 сентября

Серябкина показала трогательные фото с сыном

Super.ru

Бывшая солистка группы «Серебро» опубликовала серию редких фото с 9-месячным сыном и мужем.

Серябкина показала трогательные фото с сыном
Фото: Super.ruSuper.ru

«Самые лучшие моменты, когда мы вместе»,

— добавила певица.

И это ровно тот случай, когда длинная подпись ни к чему: живые и очень трогательные кадры говорят сами за себя. Жаль только, что звезда пока не показывает лицо ребенка: нам уже не терпится увидеть, на кого похож малыш Лука — на поп-диву или ее супруга.

Super.ru

Напомним, Ольга вышла замуж за бизнесмена Георгия Начкебию в октябре 2020-го, а спустя год — 20 ноября — у пары родился первенец.

Звёзды,Ольга Серябкина,
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