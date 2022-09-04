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4 сентября

Отец Фриске заявил, что Шепелев снял со счета сына €240 тысяч

Газета.Ruиещё 1

Отец Жанны Фриске Владимир заявил, что экс-бойфренд покойной исполнительницы Дмитрий Шепелев снял €240 тыс. со счета сына Платона. В комментарии порталу "Teleprogramma.Pro"

Отец Фриске заявил, что Шепелев снял со счета сына €240 тысяч
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Фриске объяснил, что заработанные артисткой деньги мальчик должен был потратить самостоятельно, когда вырастет.

"Он куда-то дел деньги ребенка, моего внука Платона. Речь идет о 240 тысячах евро. В свое время он снял с карточки деньги Жанны, которые не имел права трогать. Вот поэтому его и разыскивают судебные приставы",

— заявил отец певицы.

Звёзды,Дмитрий Шепелев,Жанна Фриске,
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