Отец Фриске заявил, что Шепелев снял со счета сына €240 тысяч

Отец Жанны Фриске Владимир заявил, что экс-бойфренд покойной исполнительницы Дмитрий Шепелев снял €240 тыс. со счета сына Платона. В комментарии порталу "Teleprogramma.Pro"
Фриске объяснил, что заработанные артисткой деньги мальчик должен был потратить самостоятельно, когда вырастет.
"Он куда-то дел деньги ребенка, моего внука Платона. Речь идет о 240 тысячах евро. В свое время он снял с карточки деньги Жанны, которые не имел права трогать. Вот поэтому его и разыскивают судебные приставы",
— заявил отец певицы.