Сестра Фриске рассказала об отце ее дочери

Сестра Жанны Фриске, Наталья, рассказала о том, кто стал донором для ее дочери. Об этом она сообщила в программе “Секрет на миллион”.

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Наталья рассказала, что познакомилась с отцом своей дочери Александром Титовым в караоке. Она рассказала ему, что ей не нужны серьезные отношения, но она ищет донора для оплодотворения. Мужчина согласился, но у них появились чувства друг к другу, поэтому они решили съехаться.

Как отметила Фриске, сначала их отношения развивались хорошо, и она даже познакомила мужчину с родителями. Однако потом он показал свою неуравновешенность и доводил ее до истерик, когда она вынашивала ребенка. И она решила с ним расстаться.

Титов был на выписке Натальи из роддома. Как она призналась, в ней заиграли чувства после рождения ребенка, но она пожалела, что разрешила мужчине прийти. Тем не менее, она планирует родить еще одного ребенка, так как у нее есть замороженные оплодотворенные яйцеклетки, которыми она имеет право пользоваться.