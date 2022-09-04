«То, что я осталась жива, это какое-то чудо»: Валерия о первом браке

Известная певица Валерия дала интервью в рамках шоу «Крупным планом» на RuTube. Хоть звезда чаще всего и обходит стороной тему своего брака с Шульгиным, в разговоре она вспомнила о том, что ей пришлось пережить с отцом своих троих детей.
Брак с продюсером в свое время выглядел довольно счастливым, однако уже после развода раскрылась правда о том, как Шульгин обращался с Валерией. По словам самой певицы, ей кажется настоящим чудом тот факт, что она вообще выжила в той обстановке и не пострадала слишком сильно, ведь Шульгин не только морально, но и физически давил певицу.
«То, что я осталась жива и вообще не пострадала, мне так кажется, это вообще какое-то чудо. Могло быть все, что угодно за 10 лет. Меня испытывали на прочность, держали под контролем» – поделилась в эфире звезда.
Сейчас Валерия по-настоящему счастлива в браке с Иосифом Пригожиным. Пара жената с 2004 года.
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