«То, что я осталась жива, это какое-то чудо»: Валерия о первом браке

Известная певица Валерия дала интервью в рамках шоу «Крупным планом» на RuTube. Хоть звезда чаще всего и обходит стороной тему своего брака с Шульгиным, в разговоре она вспомнила о том, что ей пришлось пережить с отцом своих троих детей.

Брак с продюсером в свое время выглядел довольно счастливым, однако уже после развода раскрылась правда о том, как Шульгин обращался с Валерией. По словам самой певицы, ей кажется настоящим чудом тот факт, что она вообще выжила в той обстановке и не пострадала слишком сильно, ведь Шульгин не только морально, но и физически давил певицу.