Рейнхарт оригинально прокомментировала слухи о беременности

Лили Рейнхарт шутливо ответила на нескромный вопрос пользователя Twitter о том, беременна ли она. Накануне в соцсети были опубликованы фотографии звезды сериала "Ривердейл", прибывшей на Венецианский кинофестиваль. Из лодочного такси Лили вышла в красивом платье в стиле бэби-долл. Позже один из подписчиков прокомментировал снимки так: "Она выглядит беременной, есть ли об этом проверенная информация?". На помощь ему пришла сама Рейнхарт: "Да, я жду ребёнка. Я - отец!!".

Фото: Inc-news Inc-news

Это не первый раз, когда Лили подозревают в интересном положении. В 2018-м из-за одной неудачной фотографии её засыпали вопросами о беременности от тогдашнего бойфренда, коллеги по сериалу "Ривердейл" Коула Спроуса. И актриса так же, как сейчас, поспешила ответить на этот "интересный" вопрос. Позже она объяснила свою позицию так: "Многие мне говорят: "Ты должна просто спрятать это под ковёр, не реагировать, но это никогда не было моим стилем. Может, некоторые люди находят это неприятным, но я чувствую потребность ответить: "Нет, я не беременна".