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2 часа назад

Почему Ди Каприо не встречается с девушками старше 25 лет

Мария Иглина

Некоторое время назад стало известно о расставании 47-летнего актера Леонардо Ди Каприо и 25-летней модели Камилы Морроне после четырех лет отношений. Поклонники голливудской звезды, в свою очередь, обратили внимание на тенденцию, что Ди Каприо за все время не вступал в отношения с женщинами старше 25 лет. "Рамблер" решил разобраться в этом вопросе.

Почему Ди Каприо не встречается с девушками старше 25 лет
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Еще несколько лет назад пользователь Reddit под ником TrustLittleBrother сделал диаграмму, посмотрев которую можно заметить, что за все время возраст возлюбленных голливудского красавчика не превышал отметку в 25 лет.

Так, например, в 1999 году актер начал отношения с 18-летней моделью Жизель Бундхен, и через пять лет их роман закончился. А в 2005 году Леонардо Ди Каприо начал встречаться с 20-летней Бар Рафаэли, но и этим отношениям через пять лет пришел конец, хотя многие верили, что возлюбленные вскоре поженятся. Также у актера были краткосрочные романы с 23-летней Блейк Лайвли, 20-летней Тони Гаррн, 25-летней Келли Рорбах и многими другими девушками.

Когда актер начал отношения с Камилой Морроне, все вокруг шутили, что и этот роман закончится, когда модели исполнится 25 лет. Хотя близкие Ди Каприо утверждали, что звезда серьезно настроен по отношению к своей возлюбленной. Но все же актер не стал изменять традициям и расстался с моделью точно в срок.

О причинах такого поведения актера можно рассуждать долго. Одни предполагают, что Ди Каприо просто не готов к серьезным отношениям, а другие считают, что звезду фильма "Однажды в Голливуде" не привлекают женщины, которым за 25.

Звёзды,Келли Рорбах,Жизель Бундхен,Леонардо ДиКаприо,
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