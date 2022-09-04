Почему Ди Каприо не встречается с девушками старше 25 лет

Некоторое время назад стало известно о расставании 47-летнего актера Леонардо Ди Каприо и 25-летней модели Камилы Морроне после четырех лет отношений. Поклонники голливудской звезды, в свою очередь, обратили внимание на тенденцию, что Ди Каприо за все время не вступал в отношения с женщинами старше 25 лет. "Рамблер" решил разобраться в этом вопросе.

Еще несколько лет назад пользователь Reddit под ником TrustLittleBrother сделал диаграмму, посмотрев которую можно заметить, что за все время возраст возлюбленных голливудского красавчика не превышал отметку в 25 лет.

Так, например, в 1999 году актер начал отношения с 18-летней моделью Жизель Бундхен, и через пять лет их роман закончился. А в 2005 году Леонардо Ди Каприо начал встречаться с 20-летней Бар Рафаэли, но и этим отношениям через пять лет пришел конец, хотя многие верили, что возлюбленные вскоре поженятся. Также у актера были краткосрочные романы с 23-летней Блейк Лайвли, 20-летней Тони Гаррн, 25-летней Келли Рорбах и многими другими девушками.

Когда актер начал отношения с Камилой Морроне, все вокруг шутили, что и этот роман закончится, когда модели исполнится 25 лет. Хотя близкие Ди Каприо утверждали, что звезда серьезно настроен по отношению к своей возлюбленной. Но все же актер не стал изменять традициям и расстался с моделью точно в срок.