Новая девушка Омарова посмеялась над Бородиной

«Эй, угонщица, — слышу я вслед,– у тебя ни стыда, ни совести. Но гоню я на красный свет, на немыслимо бешеной скорости. А другие пускай тормозят и вернуть тебя не стараются, не вернется уже назад. Кто хоть раз со мной покатается», — весело спела девушка хит из 90-х годов.