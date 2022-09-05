Новая девушка Омарова посмеялась над Бородиной

Возлюбленная Курбана Омарова Валерия отреагировала на пост Ксении Бородиной, где она негативно отнеслась к идее общения детей с новой девушкой экс-супруга. Эффектная блондинка решила подшутить на Бородиной с помощью песни «Угонщица» Ирины Аллегровой.
«Эй, угонщица, — слышу я вслед,– у тебя ни стыда, ни совести. Но гоню я на красный свет, на немыслимо бешеной скорости. А другие пускай тормозят и вернуть тебя не стараются, не вернется уже назад. Кто хоть раз со мной покатается», — весело спела девушка хит из 90-х годов.
Несмотря на шутливую форму поста, пользователи не оценили позитив Валерии, пишет издание StarHit. Подписчики напомнили, что разлучив отца с детьми, девушку будет ждать только бумеранг и отметили, что новообретенная пара постоянно пытается поддеть Бородину.