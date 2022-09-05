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3 часа назад

The Weeknd потерял голос в начале своего сольного концерта

Lenta.ruиещё 2

32-летний канадский певец The Weeknd (настоящее имя — Эйбел Тесфайе) потерял голос в начале своего сольного концерта в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает TMZ.

The Weeknd потерял голос в начале своего сольного концерта
Фото: LentaLenta

По информации издания, артист начал испытывать проблемы с голосом во время исполнения первой песни Alone Again, однако продолжил выступление. Во время исполнения своей второй композиции How Do I Make You Love Me Тесфайе покинул сцену.

Спустя некоторое время The Weeknd появился перед 70 тысячами зрителей вновь и объявил о том, что вынужден отменить шоу из-за потери голоса. Исполнитель добавил, что средства за билеты будут возвращены поклонникам, а также пообещал в скором времени дать новый концерт.

«Это убивает меня, я не хочу останавливать шоу, но не могу сейчас дать вам концерт, который хочу. Я позабочусь о том, чтобы все были в порядке, вы вернете свои деньги, но я очень скоро устрою шоу для вас, ребята», — объявил музыкант со сцены.

Позже в своем аккаунте в Twitter Тесфайе принес поклонникам извинения и сообщил о том, что потеря голоса «опустошила его».

Звёзды,Эйбeл Тесфайе,
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