The Weeknd потерял голос в начале своего сольного концерта

«Это убивает меня, я не хочу останавливать шоу, но не могу сейчас дать вам концерт, который хочу. Я позабочусь о том, чтобы все были в порядке, вы вернете свои деньги, но я очень скоро устрою шоу для вас, ребята», — объявил музыкант со сцены.