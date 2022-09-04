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2 часа назад

Как гармошка: то +6, то -6! Актриса Мария Шумакова рассказала о борьбе с весом

Eva.ru

Актриса Мария Шумакова не скрывает, что ведет постоянную борьбу с собой, в том числе с весом. Несколько часов назад она рассказала, как себя чувствовала, когда была в размере S и даже XS.

Мария Шумакова. В жилах актрисы течет цыганско-еврейская кровь. По отцовской линии в роду Шумаковой были цыгане, а среди предков матери – евреи.
Фото: Кадр из сериала "Второе зрение"Кадр из сериала "Второе зрение"

Звезда фильма «Сладкая жизнь» Мария Шумакова в 2020, когда страна столкнулась с первым тотальным локдауном, кардинально изменилась — начала бегать, занялась питанием и значительно снизила вес. За это время звезда придерживалась здоровых привычек и ей удавалось оставаться в форме. Однако в начале года она подхватила коронавирус, и за время самоизоляции ее фигура изменилась — шоколад и мороженое сделали свое дело. Позже артистка всерьез взялась за себя и возвращала былые формы в зале «горячей» йоги.

На летнем отдыхе звезда решила позволить себе отойти от жесткого расписания, однако общий план питания она старалась соблюдать. При этом артистка не стеснялась публиковать фотографии в купальниках, признаваясь, что в реально жизни выглядит все же несколько иначе, а для социальных сетей использует фильтры.

Несколько часов назад артистка рассказала о своей борьбе с весом. Мария призналась, что ей очень нравится чувство голода и она предпочитает шестичасовые перерывы между едой. При этом не скрывает, что планирует в ближайшее время попрощаться с 3-4 лишними килограммами, которые осели в большей степени на боках. Шумакова честно говорит, что она — как гармошка, то плюс 6 кг, то минус столько же. При этом в самом, когда она была в самом низком своем весе, она испытывала определенный дискомфорт.

«Одежда сидела классно, но счастья ноль. Постоянный страх набрать вес, тревога и компульсивное переедание раз в неделю. На праздники с застольем ходила со своим шпинатом и боксом варенной брокколи...»

Мария добавила, что лишняя еда вокруг вообще не способствует здоровью. Однако в погоне за идеалом многие действительно упускают свою жизнь. Да, счастье не в тортиках и не в заварном креме, подчеркивает звезда, главное — спокойный и свободный выбор в еде. Баланс — всему голова!

Звёзды,Мария Шумакова,
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