Как гармошка: то +6, то -6! Актриса Мария Шумакова рассказала о борьбе с весом

Актриса Мария Шумакова не скрывает, что ведет постоянную борьбу с собой, в том числе с весом. Несколько часов назад она рассказала, как себя чувствовала, когда была в размере S и даже XS.

Фото: Кадр из сериала "Второе зрение" Кадр из сериала "Второе зрение"

Звезда фильма «Сладкая жизнь» Мария Шумакова в 2020, когда страна столкнулась с первым тотальным локдауном, кардинально изменилась — начала бегать, занялась питанием и значительно снизила вес. За это время звезда придерживалась здоровых привычек и ей удавалось оставаться в форме. Однако в начале года она подхватила коронавирус, и за время самоизоляции ее фигура изменилась — шоколад и мороженое сделали свое дело. Позже артистка всерьез взялась за себя и возвращала былые формы в зале «горячей» йоги.

На летнем отдыхе звезда решила позволить себе отойти от жесткого расписания, однако общий план питания она старалась соблюдать. При этом артистка не стеснялась публиковать фотографии в купальниках, признаваясь, что в реально жизни выглядит все же несколько иначе, а для социальных сетей использует фильтры.

Несколько часов назад артистка рассказала о своей борьбе с весом. Мария призналась, что ей очень нравится чувство голода и она предпочитает шестичасовые перерывы между едой. При этом не скрывает, что планирует в ближайшее время попрощаться с 3-4 лишними килограммами, которые осели в большей степени на боках. Шумакова честно говорит, что она — как гармошка, то плюс 6 кг, то минус столько же. При этом в самом, когда она была в самом низком своем весе, она испытывала определенный дискомфорт.

«Одежда сидела классно, но счастья ноль. Постоянный страх набрать вес, тревога и компульсивное переедание раз в неделю. На праздники с застольем ходила со своим шпинатом и боксом варенной брокколи...»