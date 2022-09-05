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2 часа назад

Дима Билан стал опекуном тигрицы из Московского зоопарка

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40-летний российский певец Дима Билан рассказал о том, что стал опекуном тигрицы из Московского зоопарка. Об этом музыкант сообщил РИА Новости «на полях» II Международного форума по сохранению популяции тигра во Владивостоке.

Билан стал опекуном тигрицы из Московского зоопарка
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Я являюсь другом Московского зоопарка, и когда я там был, рожала тигрица. И мне предложили стать ее опекуном», — рассказал исполнитель.

Билан добавил, что сразу принял предложение об опекунстве, когда узнал, что животное плохо видит: «Конечно, я с большим удовольствием это сделал, тем более узнав, что у нее проблемы со зрением, она родилась с катарактой, видела только силуэты».

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