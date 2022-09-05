"Денег не было вообще": Алена Яковлева – откровенно о жизни в девяностые

Народная артистка России, актриса театра и кино Алена Яковлева в эксклюзивном интервью “Рамблеру” рассказала, почему оказалась у истоков “мыльной оперы”, и раскрыла секрет, как оставаться яркой и энергичной женщиной вне зависимости от цифры в паспорте.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Вы чаще снимаетесь в сериалах, не в полнометражных картинах. Алена Юрьевна, есть ли какая-то личная причина для этого?

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Безусловно, мне бы хотелось работать в полных метрах. Актерская профессия, как известно, крайне зависимая. Либо надо было отказываться от предложений сериального порядка и ждать предложений полного метра. Можно было просидеть еще 10, 15, а то и 20 лет, состариться, так ничего и не сыграть, ни в чем не сняться. Я выбрала другой путь, поскольку наше поколение мало снималось. Я сейчас не буду оценивать это (решение – прим. ред.). Потому что это мой выбор и я за него отвечаю. У сериалов достаточное количество аудитории. Когда это все начиналось, то у меня была масса поклонников среди домохозяек. Они даже писали, что я член их семьи. Понимаете, я работаю не для избранного зрителя, я работаю для зрителя. Да, в своем творчестве мне пришлось пропагандировать массовую культуру. Но я не вижу в это ничего страшного. К счастью, сейчас стали снимать гораздо более качественные сериалы. Сейчас я уже стала отказываться от сериалов, когда это совсем повторение того, что я уже двадцать раз делала.

Я очень люблю комедии. А комедия, как известно – ее играть гораздо сложнее, чем трагедию. А поскольку я комедией занимаюсь более 35 лет, то я в этом смысле уже такую “собаку съела”. У меня были прекрасные учителя – Миронов, Папанов, Мишулин и так далее.

Вы все-таки комедийная актриса или актриса драматическая?

У меня очень полярные истории. Я либо играю комедийные роли, либо отвратительных мамаш. Либо я ненавижу невесту сына, жениха племянницы или дочери. Или к ним прилагаются какие-то социальные роли. Очень много мам в моем репертуаре – больше сорока. Я пытаюсь придумывать им какую-то особую черту, потому что как люди все разные, так и мамы – все разные. И даже внешне я всегда пытаюсь что-то придумать, какой-то образ найти, поскольку люблю лицедействовать – именно это мне и нравится в профессии.

Часто актеры занимаются дубляжом зарубежных кинолент и сериалов. Хотели бы вы попробовать себя в этой роли?

Вы знаете, там есть такие монстры – в хорошем смысле. И они потрясающе это делают, ничуть не хуже, чем голливудские актеры. Безусловно, мне хотелось бы попробовать себя в этом качестве. Но, во-первых, у меня на это нет совершенно времени. А во-вторых – там уже тоже своя каста людей, которые этим занимаются. Они делают это прекрасно.

В одном из интервью вы сказали, что долгое время относились к противоположному полу с недоверием. Повлияла ли эта внутренняя установка на выбор ролей?

Причем же творчество и личная жизнь? Это абсолютно разные вещи. Я выбираю по принципу того “это мне интересно” или это же “что-то новое”.

Если в жизни наступал какой-то кризисный период, а вам предлагали комедийную роль, вы соглашались?

Понимаете, профессия актерская – она, к сожалению, жестокая вещь. У меня полтора года назад во время пандемии умерла мама (мама болела очень долго – почти 30 лет, я занималась ее здоровьем). Я в это время репетировала “Лес” Островского. Была премьера спектакля. У нас четыре человека (актеров – прим. ред.) слетело из-за ковида. Я сидела и повторяла текст, мне звонят и говорят, что у меня мама скончалась. Она лежала уже три недели в паллиативном центре. Мне сообщили, причем это было сказано довольно неприятно – “приеду ли я на вскрытие” или “не надо вскрытия”. Но это все понятно. И время такое… И мне сказали (в театре – прим. ред.) “ну, мы конечно отменяем репетицию”. Я сказала: “Конечно, мы не отменяем репетицию, потому что у нас нет времени”. И я просто вырвалась на следующий день на два часа, поехала оформлять документы, вернулась на репетицию. Через день были похороны. И так было, когда у меня отчим умер – я в тот день играла спектакль.

Это никого не интересует, что происходит у тебя. Твоя личная жизнь – это твое личное дело. Ты все должен оставлять за порогами театра. Так же, как и на съемках. Ты обязан работать. А почему должны люди быть зависимыми от твоей жизни и от твоих проблем? Никто не должен. Это профессия. И притом это жесткая профессия. Была масса, действительно, и разводов, и всяких сложностей в жизни, и всего-всего прочего. Ну и что? Все надо оставлять за порогом. И собственно я к этому приучена с детства.

Пресс-служба

К слову о личной жизни звезд. Часто она овеяна самыми разными слухами. Какой самый нелепый или смешной слух о своем романтическом партнере вы слышали?

Мы снимали девятый сезон “Я знаю твои секреты” (сериал – прим. ред.). Мой партнер там Влад Ветров – замечательный артист, прекрасный. И мы с ним с первого сезона. Во втором сезоне я выхожу за него замуж. И мы выставили фотографию – ЗАГС. И написали: “Наконец-то расписались”. Прикололись, в общем. Не прошло и десяти минут – просто взорвалось все. Поздравляли все. Выставляю следующую фотографию: “А это наши дети” – там Агата и Мишенька (Агата Муцениеце и Михаил Пшеничный – прим. ред.), ее партнер. И там написано “съемки” в хэштегах. Это было уже года три-четыре назад, до сих пор меня поздравляют с этой свадьбой. И пишут: “Третий муж – Владислав Ветров”.

Был нелепый слух (тогда еще не было такой медийности, желтой прессы в таком количестве), даже в театре, что у меня какие-то интимные отношения со Спартаком Васильевичем Мишулиным. Полная чушь. Мы просто очень дружили. Мы с ним ездили очень много на гастроли. И я дружила и с его женой. Никаких отношений интимных у нас с ним никогда в жизни не было. Но вот многие почему-то в театре были уверены, что есть какая-то связь у нас.

В вашей личной жизни все-таки недавно произошли изменения. Вы говорили, что мечтали стать бабушкой. И стали ей недавно. Поздравляю вас!

Спасибо!

В одном интервью вы рассказали, что несколько отличаетесь темпераментом от дочери, но все равно научились жить дружно. Как вам это удалось?

А у меня есть выход? Я же люблю свою дочь. Я хочу, чтобы у нас были хорошие отношения. Можно же быть в конфликте, можно доказывать все время какие-то свои амбиции, я этого ничего не делаю. Хотя характер у меня с ней достаточно жесткий был. Я ее очень люблю, но при этом я ее воспитывала. Она говорит: “Ты меня строила”. Я ее воспитывала. А сейчас она взрослый человек, конечно. Уже замужем, уже есть ребенок.

А есть ли что-то такое, за что вам хотелось бы попросить у нее прощения?

Да, что я ей мало уделяла внимания в детстве. Потому что я очень много работала, она у меня на пятидневке была. И за то, что она, оказывается, очень хотела заниматься танцами, а я ее отправила на английский и на музыку. Я учила всегда языки и выучила английский, испанский. И музыка… потому что я сама не занималась, я занималась фигурным катанием. Детей отдавали либо в музыку, либо в фигурное катание в мое время.

Вы растили Машу в девяностые. Чем запомнилось это время?

Денег не было вообще. Мне никто не помогал. Скончался отчим, бабушка умерла. От Машиного папы я ушла, когда ей было четыре с половиной месяца. Ушла жить к подруге, потому что свою квартиру я сдавала, однокомнатную. К маме я не пошла, чтобы ее не напрягать. Мама – она человек, так сказать, не очень здоровый, и к тому же она очень бережно к себе относилась. Поэтому напрягать ее мне не хотелось. У меня достаточно быстро появился мой муж – Кирилл Мозгалевский. Поэтому уже стало полегче. Но да, до этого было очень плохо. Нам давали заказы – макароны, гречку, курицу и лосось в банках консервированный. И я варила суп себе и Маше. Ну и в основном была там картошка, мы ели картошку в мундире, иногда была курица. Меня тогда уже подкармливал Спартак Васильевич. Я приходила к ним в гости, они кормили меня жареной курицей на гриле и жареной картошкой. И иногда были китайские пельмени. Он иногда заходил после спектакля в “Пекин” (отель – прим. ред), и там с заднего хода брал китайские пельмени. Продуктов вообще не было. Яйца… я помню, я бежала за мужиком, кричала: “Где вы взяли яйца?” Я месяц не ела эти яйца. Вообще не видела их. Было я ела творожки с детской кухни, которые Маша недоедала. Она на искусственном вскармливании была. Я собственно из-за них как-то выжила. Причем у меня была собака-дворняга, которую я кормила кашей и была какая-то полутухлая колбаса. Клала туда кусочек колбаски, чтобы она хотя бы запах чувствовала.

У меня были поклонники, которые меня подкармливали… Я звала подружек, подружки все это съедали.

Взаимовыручка помогала?

Ну конечно. Мое спасение – это вообще мои друзья. Может быть, я не очень понимаю в личной жизни, но я очень хорошо понимаю, что такое дружба.

Пресс-служба

Алена Юрьевна, любовь – это труд?

Конечно! Труд безусловный. Я, наверное, не очень правильно выстраивала свою личную жизнь. Я была очень много занята работой, проблемами и так далее, и так далее. Мне было сложно все это совмещать. И мужчины попадались не всегда те, которые должны были попадаться. Хотя попадалось много!

Мне кажется, самое главное, чтобы люди… Если они хотят вместе жить, во-первых, у них были одинаковые взгляды на какие-то основополагающие вещи. Потому что мой последний муж – он абсолютно не понимал, что такое семья и вообще совместная жизнь. Он не пил, не курил, не гулял – ничего. Просто он жил, как сказать… “Вот мне сегодня хочется идти на футбол – хоть трава не расти”. Но так не бывает. Семья – это семья. Одно дело просто роман, у меня их было… Я даже посчитать не смогу. (смеется – прим. ред.) Но это совершенно разные истории. Это безответственно достаточно, это про удовольствие история, кураж – пожалуйста.

Я пришла к выводу, что я тоже одиночка по сути. Я всю жизнь почему-то решала проблемы сама вместо того, чтобы мужчина этим занимался. Мне и сейчас предлагают, я говорю: “Зачем нам вот жениться? Для чего?” – “Ну, будем стареть вместе”. Во-первых, я не хочу стареть. Во-вторых, вставать по утрам, провожать на работу, гладить рубашки – я не хочу. Потому что я с этим человеком не прожила всю жизнь. Начинать все это в таком возрасте… Все время чувствовать свою ответственность. А я стала очень ответственным человеком. Отношения – я с удовольствием.

То есть, место романтике все равно в вашей жизни есть?

Безусловно. Но совместная жизнь – это совершенно иная история.

Вы как раз упомянули тему возраста. Какие секреты есть у Алены Яковлевой, чтобы оставаться роскошной женщиной в свои годы?

Во-первых, характер, конечно. Я над собой работала. Я не привыкла ныть. Я не чувствую в себе никакой старости вообще, близко даже. Я чувствую физически иногда какие-то недомогания. Это естественно. Я всегда говорю: “Травка тоже жухнет”. Болеть некогда. Надо самой себе создавать хорошее настроение, чтобы окружающие тебя радовали. Кто кого осчастливит? У всех свои проблемы.

Потом мне не бывает скучно. Я всегда нахожу интерес к жизни. Я человек любознательный, безусловно. Я полюбила гораздо больше выставки, чем в молодости. Сейчас на них больше времени можно потратить, уже нет такого количества романов и всего остального. (смеется – прим. ред.) Можно заняться духовной жизнью. Я ни от чего не отказываюсь. И даже иногда не хочется, все равно поднимаешь себя за уши и идешь. У нас компания замечательная женская. Мы можем уехать в Армению вшестером, например.

Ну какой секрет? Секрет, собственно, работа. Я очень люблю свою профессию. И потом: сколько Господь дал… Главное, не болеть и не дряхлеть – это самое неприятное. А все остальное пережить можно.

Алена Яковлева – ведущая актриса Московского академического театра сатиры. И совсем скоро состоится премьера спектакля “Пиковая дама”, в котором Алена Юрьевна сыграла одну из ключевых ролей. Мы попросили нашу собеседницу сказать несколько слов о предстоящем спектакле.

Алена Юрьевна, расскажите, пожалуйста, о вашей роли в мистической драме “Пиковая дама”?

Я постаралась сделать ее неоднозначной, разноплановой. Она не просто злобная старуха. Она ироничная, она саркастичная. Ее зовут “старая карга” – ну, там есть и от “карги”, конечно. Мне показалось, что это может быть интересно зрителю. Но моя работа над этим только начинается, потому что там масса возможностей, масса нюансов и внутренних переплетений в образе.

Это не совсем, конечно, Александр Сергеевич Пушкин. Потому что у Пушкина кроме сюжетной линии там очень мало всего. А здесь такая развернутая история любви Пиковой дамы – графини – к графу Сен-Жермену, воспоминания пятидесятилетней давности. Пьеса написана по мотивам, первоначальный вариант назывался “Пиковая драма”. Почему я на это согласилась? Во-первых, очень хорошо написан стихотворный текст, интересно написаны монологи. Они в стихотворной форме, но таким полубелым стихом. Такого материала давно у меня не было.

Потом я придумала, что это должна быть маска. Я совершенно на себя непохожа. Это вызвало первоначально сопротивление, но потом я убедила всех – режиссера, продюсера и так далее – в том, что это будет интереснее. Потом я все равно появляюсь в своем виде, когда она (графиня – прим. ред.) умирает, улетает в иные миры. Это в какой-то степени, как мне кажется, завораживает. Потому что действительно это мистическое произведение.