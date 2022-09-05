Стали известны подробности о пропавшей солистке «ВИА Гры»

Вчера на портале Popcake был опубликован материал о солистке группы «ВИА Гра» Даше Медовой, которая таинственная исчезла 4 года назад. Девушка успешно поднималась по карьерной лестнице, зарабатывала популярность, но в одночасье всё обрушилось. Проблемы в жизни солистки начались после того, как она начала заниматься бракоразводным процессом с предпринимателем Александром Швецом или, как его называли многие знакомые Дарьи , «мужем – тираном». Однажды девушка просто не явилась на судебное заседание. Близкие певицы начали разыскивать её, чтобы выяснить, почему она не пришла на слушание и тогда выяснилось, что Даша таинственно исчезла.

С представителем нашего ресурса связался знакомый Дарьи Медовой, который рассказал немного больше о ее жизни. Молодые люди общались о её творчестве, о песнях до группы и планах Даши после пребывания в группе. «Я общался так же с её родителями даже хотели обратиться в Пусть Говорят, я даже с редакторами общался, они хотели снять программу, но что-то пошло не так», — вспоминает наш собеседник, отмечая, что возможно съемки отменились именно из-за политической ситуации в мире. Источник верит, что Даша жива, но не раскрывает своего местоположения, чтобы уберечь себя от супруга – деспота. Он также поведал о группе Facebook «Найти Дашу Медовую», где люди много рассказывают о подозрительном муже-тиране артистки.