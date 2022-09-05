Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
3 часа назад

Брат Шатунова рассказал о жизни вдовы певца после его смерти

Мира Маркина

Двоюродный брат Юрия Шатунова рассказал, как живет вдова артиста после его смерти.

Брат Шатунова рассказал о жизни вдовы певца после его смерти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Александр признался, что для него новость о кончине певца стала неожиданностью. Родственники встречались в феврале, и тогда солист "Ласкового мая" не жаловался на здоровье.

По словам Александра, раньше он особо не общался с женой Юрия Светланой, но после смерти Шатунова начал беспокоиться о ней. Чтобы узнать о состоянии вдовы, мужчина связался с концертным директором Шатунова Аркадием Кудряшовым.

"Я позвонил Аркадию недавно, спросил, как Света. Он говорит: «Плохо. Ребятишки более-менее, а Светке плохо. Но я понимаю ее состояние, конечно»",

– рассказал брат Шатунова в беседе с изданием StarHit.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Милохину запретили петь песни Шатунова.

Звёзды,Аркадий Кудряшов,Юрий Шатунов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители