Брат Шатунова рассказал о жизни вдовы певца после его смерти

Двоюродный брат Юрия Шатунова рассказал, как живет вдова артиста после его смерти.

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Александр признался, что для него новость о кончине певца стала неожиданностью. Родственники встречались в феврале, и тогда солист "Ласкового мая" не жаловался на здоровье.

По словам Александра, раньше он особо не общался с женой Юрия Светланой, но после смерти Шатунова начал беспокоиться о ней. Чтобы узнать о состоянии вдовы, мужчина связался с концертным директором Шатунова Аркадием Кудряшовым.

"Я позвонил Аркадию недавно, спросил, как Света. Он говорит: «Плохо. Ребятишки более-менее, а Светке плохо. Но я понимаю ее состояние, конечно»",

– рассказал брат Шатунова в беседе с изданием StarHit.