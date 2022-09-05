Эмили Ратаковски встала на защиту уродливых мужчин

Эмили Ратаковски призналась, что любит некрасивых мужчин. Об этом пишет Page Six.
Модель присоединилась к вирусной тенденции в социальной сети под названием «Он думает, что он на десяточку, но...». Суть тренда оценить внешность человека по 10-бальной шкале и предположить его шансы стать вашей второй половиной. Ратаковски записала ролик вместе с девушкой, которая ведет аккаунт под названием Pierina.
«Когда он думает, что он на 10, потому что он потянул тебя, но тебе нравятся уродливые мужчины», — сказано в ролике. На это заявление Ратаковски уверенно кивнула, но поспешила отметить, что это шутка.
Тем не менее подписчики модели восприняли ее заявление всерьез и положительно оценили ее ролик на фоне расставания с мужем Себастьяном Беар-Маккладом. «Эмили — это божественное поведение при расставани