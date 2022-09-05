Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
1 час назад

Эмили Ратаковски встала на защиту уродливых мужчин

Газета.Ru

Эмили Ратаковски призналась, что любит некрасивых мужчин. Об этом пишет Page Six.

Эмили Ратаковски встала на защиту уродливых мужчин
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Модель присоединилась к вирусной тенденции в социальной сети под названием «Он думает, что он на десяточку, но...». Суть тренда оценить внешность человека по 10-бальной шкале и предположить его шансы стать вашей второй половиной. Ратаковски записала ролик вместе с девушкой, которая ведет аккаунт под названием Pierina.

«Когда он думает, что он на 10, потому что он потянул тебя, но тебе нравятся уродливые мужчины», — сказано в ролике. На это заявление Ратаковски уверенно кивнула, но поспешила отметить, что это шутка.

Тем не менее подписчики модели восприняли ее заявление всерьез и положительно оценили ее ролик на фоне расставания с мужем Себастьяном Беар-Маккладом. «Эмили — это божественное поведение при расставани

Звёзды,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители