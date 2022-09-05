Пластический хирург рассказала об операциях Брежневой

Пластический хирург Лия Гавашели рассказала об операциях Веры Брежневой.

По мнению медика, много лет назад бывшая участница группы "ВИА Гра" прибегала к ринопластике. Однако на этом хирургические вмешательства не закончились. Хирург также уверена, что Брежнева корректировала веки:

"...удален избыток кожи на верхнем веке — это точно было сделано не при помощи ботулоннотерапии. Также была, возможно, проведена нижняя блефаропластика — удалены жировые грыжи на нижнем веке".

Кроме того, Гавашели отметила, что Брежнева прибегает к инъекциям ботулотоксина, филерам и делает уходовые процедуры. Медик также считает, что на внешность звезды положительно повлияло недавнее похудение.