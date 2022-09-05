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5 часов назад

Пластический хирург рассказала об операциях Брежневой

Мира Маркина

Пластический хирург Лия Гавашели рассказала об операциях Веры Брежневой.

По мнению медика, много лет назад бывшая участница группы "ВИА Гра" прибегала к ринопластике. Однако на этом хирургические вмешательства не закончились. Хирург также уверена, что Брежнева корректировала веки:

"...удален избыток кожи на верхнем веке — это точно было сделано не при помощи ботулоннотерапии. Также была, возможно, проведена нижняя блефаропластика — удалены жировые грыжи на нижнем веке".

Кроме того, Гавашели отметила, что Брежнева прибегает к инъекциям ботулотоксина, филерам и делает уходовые процедуры. Медик также считает, что на внешность звезды положительно повлияло недавнее похудение.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что Брежнева вернулась к работе со слезами на глазах.

Звёзды,Видео,Вера Брежнева,
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