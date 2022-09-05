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4 часа назад

49-летняя Хайди Клум в бикини и розовых гетрах снялась на рок-фестивале

Газета.Ru

Немецкая супермодель Хайди Клум появилась на рок-фестивале в леопардовом бикини и розовых гетрах. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Хайди Клум в бикини и розовых гетрах снялась на рок-фестивале
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На рок-фестиваль Black Rock City 2022 Хайди Клум приехала на велосипеде и в экстравагантном образе. Супермодель позировала в леопардовом бикини с завязками на талии, розовых гетрах и розовых ботинках на грубой подошве. Хайди надела розовый парик и сделала броский макияж со стразами на лбу.

На других фотографиях она позирует в пышном розовом платье на велосипеде под руку с мужем-гитаристом. У Хайди Клум есть четверо детей: 18-летняя Лени от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, а также 16-летний Генри, 15-летний Йохан и 12-летняя Лу от британского музыканта Сила.

В настоящее время супермодель замужем за гитаристом Tokio Hotel Томом Каулитцем, который младше нее на 17 лет.

Звёзды,Хайди Клум,
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